|Министърът на отбраната: Няма бюджет и не можем да модернизираме армията
Запрянов отбеляза, че през миналата година са провели 24 конкурса и са одобрили на служба 1300 души.
"Стартирахме проектите за модернизация в парламента, но националния план се намира в ЕК, а отзивите са, че 9 от проектите ще бъдат одобрени. Чакаме през февруари съветът да одобри плана и да предложи заемно споразумение за 3 млрд. и 261 милиона", допълни той.
В тези условия Министерството на отбраната и отбранителният сектор ще трябва да изчакат. От МО заключиха, че таботят с конкретна цел - към 2030 година българската армия да заеме достойно място в Военния баланс на силите в регионален мащаб.
"Работим с конкретна цел – към 2030 г. Българската армия да заема достойно място във военния баланс на силите в регионален мащаб. Надявам се тази инерция да продължи и да се намери държавническо мислене, заяви от своя страна началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.
