© Фокус Перспективата от 2026 г. от гледна точка на постигнатото през 2025 г. е много добра, но политическата криза, в която настъпваме и липсата на бюджет и удължителният бюджет, налагат да се спре модернизацията на армията, докато не се приеме нов бюджет. Както и да се спре наемането на войници. Това заяви министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов пред журналисти, предаде репортер на ФОКУС.



Запрянов отбеляза, че през миналата година са провели 24 конкурса и са одобрили на служба 1300 души.



"Стартирахме проектите за модернизация в парламента, но националния план се намира в ЕК, а отзивите са, че 9 от проектите ще бъдат одобрени. Чакаме през февруари съветът да одобри плана и да предложи заемно споразумение за 3 млрд. и 261 милиона", допълни той.



В тези условия Министерството на отбраната и отбранителният сектор ще трябва да изчакат. От МО заключиха, че таботят с конкретна цел - към 2030 година българската армия да заеме достойно място в Военния баланс на силите в регионален мащаб.



"Работим с конкретна цел – към 2030 г. Българската армия да заема достойно място във военния баланс на силите в регионален мащаб. Надявам се тази инерция да продължи и да се намери държавническо мислене, заяви от своя страна началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.



