© Няма на дневен ред оставка на който и да е министър. Това каза пред журналисти в Хасково министър-председателят Росен Желязков във връзка с напрежението сред някои зърнопроизводители, които поискаха оставката на министъра на земеделието Георги Тахов, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



"В политиката на министерството на земеделието и храните има ясна и предвидима последователност. Това, че различни браншовици и организации поставят различни искания, е повод за диалог. Не мисля, че на този етап става въпрос за политически искания, а за търсенето на повече чуваемост.



Различни са мненията - едни го подкрепят, други – не. Обикновено исканията за оставки са свързани с политически мотиви. Но разговорът трябва да бъде върху професионалната част и върху политиките, а не върху политическите основания", добави министър-председателят.



