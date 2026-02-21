ЗАРЕЖДАНЕ...
|Министър хвана греблото, за да изчисти снега пред дома си
"Добро утро! Кардио преди тръгването към ПАВЕЦ Чаира на инспекция". Това написа Трайчо Трайков като текст към снимката от снежна София. На фотото министърът на енергетиката е хванал гребло, с което почиства снега пред дома си.
Трайчо Трайков (роден на 19 април 1970 г. в София) е български икономист и политик. Той е министър на икономиката, енергетиката и туризма в първото правителство на Бойко Борисов (2009–2012), кандидат за президент през 2016 година, а от 2019 година досега е кмет на район "Средец“ в Столична община.
Завършва висшето си образование в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в София, специалност "Международни икономически отношения“. Впоследствие специализира по финансов анализ и мениджмънт в Австрия и Германия.
Преди влизането си в изпълнителната власт работи в частния сектор, включително в областта на енергетиката и инвестициите. Заема ръководни позиции в международни компании, свързани с енергийния сектор.
На 27 юли 2009 г. Трайчо Трайков е назначен за министър на икономиката, енергетиката и туризма в първото правителство на Бойко Борисов. В този период ресорът обединява икономическата политика, енергетиката и туризма. Мандатът му приключва през март 2012 г., когато е освободен от длъжност с решение на Министерския съвет.
През 2016 г. Трайков е кандидат за президент на Република България, издигнат от Реформаторския блок. На проведените избори през ноември 2016 г. не достига до балотаж.
На местните избори през 2015 г. е издигнат от Реформаторския блок като водач на листата за общински съветници в гр. София, а след провеждането на изборите, с решение на ЦИК от 29 октомври 2015 г. за разпредление на мандатите, е избран за член на общинския съвет в гр. София
През 2019 г. е избран за кмет на район "Средец“ в София. През 2023 г. е преизбран за втори мандат. В качеството си на районен кмет отговаря за местното самоуправление, административното управление и развитието на района в рамките на Столична община.
