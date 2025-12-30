ИЗПРАТИ НОВИНА
Министерството на туризма засилва мерките срещу нелегалните екскурзоводи
Автор: Илиана Пенова 17:31
©
Министерството на туризма започва координирани действия за ограничаване на нерегламентираната екскурзоводска дейност в страната. Това стана ясно по време на работна среща в Министерството на туризма между представители на институцията, ангажирани с контрола в туристическия сектор, главния директор на ГД "Контрол на пазара“ в КЗП, Игнат Арсенов и професионални организации на екскурзоводите, сред които "Съюз на екскурзоводите в България", "Асоциация на екскурзоводите в България" и "Югоизточен съюз на екскурзоводите "Ваня Райкова".

По време на срещата страните се обединиха около тезата, че са необходими законодателни промени, които да позволят актовете и глобите за нелоялни екскурзоводски практики да се налагат и събират на място, в тази връзка и за разширяване правомощията на контролните органи на МВР по Закона за туризма. Беше обсъдена възможността за засилване на съвместната работа между Министерство на туризма и екскурзоводските организации с КЗП.

В резултат на проведената среща беше постигнато съгласие за изпращане на писма до дипломатически мисии у нас с информация за изискванията на българското законодателство при упражняване на екскурзоводска дейност - като превантивна мярка. Обсъдена беше и възможността за поставяне на информационни табели на граничните пунктове, както и идеята за провеждане на информационна кампания за това как да ползваме екскурзовод в България, включително чрез разпространение на материали в туристическите информационни центрове и знакови туристически обекти.

В дискусията по време на срещата от КЗП подчертаха, че проверки от тяхна страна се извършват както по сигнали, така и сезонно, като се санкционират лица, напр. без необходимата екскурзоводска карта, включително чужденци, които практикуват тази професия нелегално. От институцията предложиха разширяването на контролните функции да обхваща и самите туристически обекти, които да носят отговорност при допускане на нелоялни практики.

Представителите на екскурзоводските организации изразиха тревога от начина, по който България се представя пред чуждестранните туристи от нелицензирани водачи и настояха всяка група да бъде водена от местен, регистриран екскурзовод като гаранция за качество и контрол.

След Нова година предстои нова среща за уточняване на конкретните механизми за взаимодействие между държавата, представените на срещата институции и бранша за изготвяне на график за регулярни проверки.

Министерството на туризма заявява готовност за продължаване на диалога с бранша и контролните институциите с цел по-добра защита на туристите, на туристическия бизнес и утвърждаване на качеството на туристическите услуги в България.


Статистика: