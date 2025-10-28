ЗАРЕЖДАНЕ...
|Минималната заплата за 2026 г. ще бъде с 15 евро по-ниска от очакваното
На заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество социалният министър Борислав Гуцанов потвърди договорената със синдикати и работодатели стойност от 1213 лева.
Въпреки това, синдикатите изразиха опасения, че окончателният размер може да бъде намален, тъй като постановлението на Министерския съвет все още не е прието.
Проектобюджетът предвижда и увеличение на осигурителните вноски за фонд "Пенсии“ с два процентни пункта, както и повишаване на максималния осигурителен доход до 2352 евро. Бюджетът трябва да бъде внесен в Народното събрание до края на седмицата, а решението за минималната заплата ще засегне около 600 хиляди работещи.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 55
|предишна страница [ 1/10 ] следващата страница
