ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Милена Ангелова: Чейндж бюрата ощетяват гражданите, "парите под дюшека" по-добре да бъдат обменени в банка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:57Коментари (0)958
©
Най-сигурният начин да се обменят левове в евро е през банковата система. Така няма никакви рискове и никакви разходи. Това ще генерира положителен ефект в икономиката от почти 1 милиард лева.Това обясни в интервю за БНР доц. д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България и заместник-председател на Икономическия и социален съвет, преди конференция за евентуални измами около приемането на еврото.

Обменните курсове в момента ощетяват гражданите, подчерта тя за обмяната в чейндж бюра на т.нар. пари под дюшеците.

"Най-доброто е в момента да не се прибързва с тези обменни бюра. След Нова година всеки ще може да обменя пакети под 10 000 лева, които не подлежат на деклариране, в различни банки."

Отчита се ясен ръст на фалшифицираните евробанкноти през последната година, допълни доц. Ангелова.

"Народопсихологията на българина е да имаме пари за черни дни, крахът на банковата система също допринесе за това. Истината е, че колкото повече се държат подобни пари под дюшеци и в буркани, толкова по-малка е тяхната стойност. Те са изложени на инфлация, на обири, измами. Възрастните хора не вярват на банковата система – по-добре да обменят средствата след Нова година, отколкото в момента да се поддават на тази истерия, да губят пари и да са изложени на рискове", съветва Милена Ангелова.

Информативните срещи за въвеждането на еврото, които се провеждат в различни градове в страната, са добре посетени, каза още главният секретар на АИКБ.


Още по темата: общо новини по темата: 1322
09.10.2025 БНБ закупи значително количество злато, свързано е с влизането ни в
еврозоната
08.10.2025 Богомил Николов: От януари да не "чистим" пари в магазина, а да ги обменяме в банката
08.10.2025 Част от вендинг автоматите може временно да спрат работа заради въвеждането на еврото
08.10.2025 Търговците имат право да откажат плащане с повече от 50 монети, независимо от тяхната стойност
08.10.2025 От днес започват да глобяват търговците, които не спазват разпоредбите за еврото
07.10.2025 Хампарцумян: Освобождавайте се от монети!
предишна страница [ 1/221 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Ето я новата магистрала "Тракия"
13:46 / 09.10.2025
Предлагат право на почасов отпуск за водене на дете до градина ил...
12:37 / 09.10.2025
ИТН предлага до 6 години затвор за намеса на журналисти в личния ...
12:36 / 09.10.2025
Експерт: Среброто поскъпва по-бързо и от златото
12:17 / 09.10.2025
НОИ с информация за служебното преизчисляване на пенсиите
11:56 / 09.10.2025
Експерт: Има голям проблем с общинските имоти, масово подзастрахо...
11:32 / 09.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:39 / 07.10.2025
Ако изтеглите заем от 1000 лева за една година, би трябвало да върнете не повече от 1650 лева
Ако изтеглите заем от 1000 лева за една година, би трябвало да върнете не повече от 1650 лева
09:41 / 07.10.2025
Калина Паскалева: Човекът, когото обичах повече от всичко, отлетя тази сутрин
Калина Паскалева: Човекът, когото обичах повече от всичко, отлетя тази сутрин
12:54 / 07.10.2025
Перлата на Мраморно море е новият хит сред българите
Перлата на Мраморно море е новият хит сред българите
09:28 / 07.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Изграждането на АМ "Тракия"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ДЮШ на ПФК Локомотив (Пд)
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: