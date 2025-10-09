ЗАРЕЖДАНЕ...
|Милена Ангелова: Чейндж бюрата ощетяват гражданите, "парите под дюшека" по-добре да бъдат обменени в банка
Обменните курсове в момента ощетяват гражданите, подчерта тя за обмяната в чейндж бюра на т.нар. пари под дюшеците.
"Най-доброто е в момента да не се прибързва с тези обменни бюра. След Нова година всеки ще може да обменя пакети под 10 000 лева, които не подлежат на деклариране, в различни банки."
Отчита се ясен ръст на фалшифицираните евробанкноти през последната година, допълни доц. Ангелова.
"Народопсихологията на българина е да имаме пари за черни дни, крахът на банковата система също допринесе за това. Истината е, че колкото повече се държат подобни пари под дюшеци и в буркани, толкова по-малка е тяхната стойност. Те са изложени на инфлация, на обири, измами. Възрастните хора не вярват на банковата система – по-добре да обменят средствата след Нова година, отколкото в момента да се поддават на тази истерия, да губят пари и да са изложени на рискове", съветва Милена Ангелова.
Информативните срещи за въвеждането на еврото, които се провеждат в различни градове в страната, са добре посетени, каза още главният секретар на АИКБ.
