Милена Ангелова: Чейндж бюрата ощетяват гражданите, "парите под дюшека" по-добре да бъдат обменени в банка

© Най-сигурният начин да се обменят левове в евро е през банковата система. Така няма никакви рискове и никакви разходи. Това ще генерира положителен ефект в икономиката от почти 1 милиард лева.Това обясни в интервю за БНР доц. д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България и заместник-председател на Икономическия и социален съвет, преди конференция за евентуални измами около приемането на еврото.



Обменните курсове в момента ощетяват гражданите, подчерта тя за обмяната в чейндж бюра на т.нар. пари под дюшеците.



"Най-доброто е в момента да не се прибързва с тези обменни бюра. След Нова година всеки ще може да обменя пакети под 10 000 лева, които не подлежат на деклариране, в различни банки."



Отчита се ясен ръст на фалшифицираните евробанкноти през последната година, допълни доц. Ангелова.



"Народопсихологията на българина е да имаме пари за черни дни, крахът на банковата система също допринесе за това. Истината е, че колкото повече се държат подобни пари под дюшеци и в буркани, толкова по-малка е тяхната стойност. Те са изложени на инфлация, на обири, измами. Възрастните хора не вярват на банковата система – по-добре да обменят средствата след Нова година, отколкото в момента да се поддават на тази истерия, да губят пари и да са изложени на рискове", съветва Милена Ангелова.



Информативните срещи за въвеждането на еврото, които се провеждат в различни градове в страната, са добре посетени, каза още главният секретар на АИКБ.