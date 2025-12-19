ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мика Зайкова: Сериозно съм притеснена, ако направим още едно нарушение ще влезем в свръхдефицит!
Ако служебното правителство реши да наруши Закона за публичните финанси и увеличи пенсиите, това ще увеличи дефицита и ще предизвика необходимост от теглене на нови заеми, предупреди тя. "Таванът на кредитите за 2025 г. е достигнат, но ако се направи още едно нарушение, тогава наистина ще влезем в свръхдефицит. Това е много опасно“, подчерта Зайкова.
Тя уточни, че пенсионерите все пак ще получат планираното увеличение на пенсиите, но си със задна дата. Около 80% от пенсионерите получават пенсии под 1000 лева. "Издръжката на живота в момента надвишава доста средната пенсия и минималната работна заплата, така че мисля, че ще продължаваме да бъдем бедни“, заяви финансистът.
Мика Зайкова коментира предложението на Министерството на финансите за промени в Кодекса за социално осигуряване, с които във втория стълб на пенсионната система се въвеждат т.нар. мултифондове.
"Мултинационалните фондове според предложението на Министерство на финансите са три вида – динамичен, балансиран и консервативен фонд. В динамичния фонд могат да се правят по-рискови финансови операции, които да увеличат доходността, но и рискът е по-висок. Балансираният фонд е малко по-олекотен. Той има задача да запази част от парите на хората и да ги гарантира. Консервативният и сега се предлага. В предложението пише, че в динамичния фонд могат да се залагат до 90% от активите на фонда, в балансирания – 55%, а в консервативния – 25%. За да участваш в динамичен фонд, трябва да си под 50 години, в балансиран – между 50 и три години преди пенсия. Всички, които имат три години преди пенсия, участват само в консервативния фонд“, обясни Зайкова.
Коефициентът, който гарантира част от парите, е премахнат. "Той даваше някаква гаранция, но сега го няма. Ако ръководството на фонда не е достатъчно добро или сбърка, може да стане голяма беля – да си загубим парите“, предупреди финансистът.
Освен това изборът на фондове не е свободен, добави Зайкова. Веднъж избран, той не може да бъде променян. "Може да се прехвърлите в по-нискодоходен, но не и в по-високодоходен“, добави финансистът.
