Мика Зайкова: Минималната работна заплата е доста по-висока от минималния осигурителен доход
Автор: Цоня Събчева 07:57
©
В бюджетите на Касата и на НОИ имаше първоначално едни абсурди. Това каза за предаването "Метроном" по Радио "Фокус" финансовият експерт Мика Зайкова.

"Първо, минималната работна заплата, която отдавна трябваше да бъде определена с постановление, беше фиксирана на 605 евро, което всъщност не отговаря на изискванията на закона. Минималната работна заплата трябваше да бъде 1213 лева. Слава Богу, управляващите се поправиха и я върнаха. Това беше първият абсурд", коментира експертът.

"Вторият абсурд е, че се оказва, че минималната работна заплата е доста по-висока от минималния осигурителен доход, който остава 605 евро, което не е препоръчително. Третият абсурд е начинът, по който решиха да увеличат приходи", допълни Мика Зайкова.

"Ясно е, че разходите много трудно ще бъдат съкратени, ако няма реформи, и то добре обмислени. Ние не виждаме някакъв знак за особени реформи, особено не говоря в бюджетната сфера, а говоря в административната сфера. И ето защо трябва да се търси начин за увеличаване на приходите. Мисля, че управляващите го решиха по най-неподходящия начин по отношение на пенсионния фонд, като увеличиха размера на вноската с 2% пункта. Мисля, че това беше най-непрактичното увеличение.

Трябваше да се погледнат в прекурс препоръките на Международния валутен фонд и Световната банка, в която съвсем ясно се казва, че по-добре е да нямаме максимален осигурителен фонд, който да произвежда бедни пенсионери, защото като имаш отгоре тапа на осигуряването и като имаш и таван на максималната пенсия, всъщност независимо от това колко хората получават, те ще произвеждат бедни пенсионери", категорична бе Мика Зайкова.

Според нея трябва всеки да се осигурява на това, което получава, без да променяме процеса.


