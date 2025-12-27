ЗАРЕЖДАНЕ...
|Меteo Bulgaria алармира: Още тази нощ вятърът ще се усили
В Сливенско, Благоевградско, Смолянско, Пазарджишко и Пловдивско утре ще има повишена вероятност за пулсации към 100-120 км/ч. Пазете се и бъдете внимателни навън!
"Този фронт определено "си го бива". Отдавна не сме имали толкова добри параметри за много места с ураганни пулсации", пише още Меteo Bulgaria.
