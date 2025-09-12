ЗАРЕЖДАНЕ...
Meteo Balkans: Времето на 15 септември ще се определя от преминаващо смущение
Времето на 15 септември ще се определя от преминаващо смущение, като на много места ще паднат краткотрайни валежи. По-значителни ще са те над Западна и Централна България, особено в планинските райони. Валежите ще бъдат предимно до обяд, а следобед облачността ще се разкъсва и дори ще намалее до слънчево.
По-значителни валежи в следобедните часове се очакват над Югоизточна България, особено в Странджа – там те ще бъдат съпроводени от гръмотевици и не е изключено да бъдат значителни по количество.
В първия учебен ден температурите в страната ще са в широк интервал. Между 8 и 11 часа, когато се очаква да бъде и празничната програма, в Западна и Северозападна България температурите ще бъдат между 15 и 22 °C. Доста по-топло – до 24–25 °C – ще бъде на места в Горнотракийската низина, прогнозира meteobalkans.com.
