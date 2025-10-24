ИЗПРАТИ НОВИНА
Месецът на промоциите ще подрани тази година
18:57
©
Месецът на промоциите ще подрани тази година. А държавата предупреди, че ще следи за подвеждащи реклами и промоции.

Към двете валути, тази година, ще се добавя и процентът на отстъпката и цената преди нея.

Затова експерти предупреждават да внимавате повече, тъй като многото цифри могат да объркат някои потребители.

Сред най-често срещаните нарушения са некоректните послания на търговците, които подвеждат каква точно е промоцията или намалението. 

От Комисията за защита на потребителите предупреждават да внимаваме и за  фалшивите сайтове, които имитират оригинални с цел кражба на лични данни или доставка на продукти, различни от поръчаните.

"По-различно тази година ще бъде свързано и с въвеждането на еврото, защото просто ще имаме повече числа, които да гледаме. Това, което действа като магнит за хората, е голямото число намаление. Но също така е и много често първи фактор за измама или манипулация", посочи пред bTV Богомил Николов, "Активни потребители".

"Напоследък имаме много засечени фалшиви сайтове, които са създадени с цел измама на потребителя чрез ползването на лични данни, кредитни карти, банкови сметки или като им се доставят недействително стоките, които са поръчани", коментира Александър Колячев, и.д. председател на КЗП. 

"Дано няма спекулация в тези толкова много цифри. Ако всичко е реално, добре, но при тези толкова много цифри", коментира Кирил Динчев.


