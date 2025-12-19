ЗАРЕЖДАНЕ...
|Меглена Кунева: Притеснявам се от измами с новите банкноти, възрастни хора не знаят как да боравят с новата валута
Той запозна председателя на ЕК с българските национални символи на гърба на монетите. На Мецола подари комплект български евромонети
Тя подчерта, че договорът за присъединяване на България към ЕС, подписан на 25 април 2005 г., е бил "посветен на младите хора“.
"Тези млади хора са на около 40, а родените през 2005 година - на 20 г. Те са тези, на които разчитаме да продължат да правят България и Европейския съюз най-доброто място за живеене“, каза Кунева.
По думите ѝ България е изминала изключително дълъг път до членството си в ЕС и до еврозоната. Страната ни е започнала преговорите за членство, без да бъде функционираща пазарна икономика - факт, признат едва през 2002 г.
Кунева определи присъединяването на България към ЕС през 2007 г. като "перфектен тайминг“, подчертавайки, че малко по-късно това е можело да се окаже невъзможно.
По отношение на обществените страхове около еврото Меглена Кунева заяви, че няма "глупави въпроси“, а скептицизмът трябва да бъде изслушван и обясняван.
"Когато си част от еврозоната, дисциплината е по-висока, защото всяка криза може да се превърне в домино ефект. Но това означава и глас, участие и споделена отговорност“, каза тя.
Според нея дебатът за "загуба на суверенитет“ или "плащане на чужди дългове“ е въпрос на национална увереност.
"Ако имаме повече увереност в себе си, по-малко ще се съмняваме и в другите“, добави тя.
Кунева изрази тревога за възрастните хора и жителите на малките населени места в първите месеци след въвеждането на еврото.
"Притеснявам се от измами, от фалшиви банкноти, от това възрастни хора да не знаят как да боравят с новата валута“, каза тя.
По думите ѝ е необходимо повече търпение и човешка съпричастност от страна на търговци, служители в институции и доставчици на публични услуги.
На въпрос дали е щастлива от предстоящото влизане на България в еврозоната, Меглена Кунева отговори кратко: "Да“.
"Щастлива съм, защото изпълнихме договора си. Когато изпълниш това, което си поел като ангажимент, имаш право да се радваш“, каза тя и припомни, че нейният подпис стои под договора за присъединяване към ЕС.
Кунева сподели, че първите ѝ разходи в евро вероятно ще бъдат за култура – театър или концерт.
