ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Масово изваждане на кеш от дома, българите тръгват с пълни чанти към банки и пощи
Експерти свързват този бум с приближаването на страната към членство в еврозоната и с усилията за "изчистване“ на налични кешови средства. Общият обем на парите на българите в банковата система надхвърля 96 милиарда лева.
Много семейства вече се възползват от банковите услуги, за да избегнат опашки при обмен на пари. Елена Бояджиева споделя:
"Там автоматично ще се обърнат от левове в евро и мисля, че това е най-добрият вариант. Тегленето и плащането с карта ще се улесни."
Съпругът ѝ Филип допълва:
"Защо трябва да се редим на опашки, когато е много по-лесно?"
През септември внесените средства от домакинствата са били с една трета повече в сравнение със същия месец на миналата година. След публикуването на положителните конвергентни доклади на 4 юни, редица банки временно премахнаха таксите за внасяне на депозити.
Кредитният консултант Тихомир Тошев коментира пред БНТ:
"Все още малка част от кеша, който хората държат вкъщи, се внася в банки, но това доведе до ръста на депозитите. Стандартно той се движеше между 7 и 9% годишно, а в момента е над 12%. За съжаление това е много малка част от този кеш и най-вероятно голяма част от хората ще тръгнат януари с чантите с пари, за да ги сменят в банки, в пощи и къде ли не."
Увеличават се и влоговете в евро – през септември на срочни депозити са внесени 334 млн. лв., което е повече от два пъти спрямо предходния месец. Тошев обяснява, че част от българите са държали парите си в евро като защита срещу инфлация и обезценка на лева през годините.
Обменът на левове в евро ще бъде безплатен в първите шест месеца след въвеждането на еврото, а след това безплатно и безсрочно ще се извършва само от БНБ. Въпреки това, според експертите, много българи вероятно ще продължат да държат парите си в брой.
Някои граждани обаче не са склонни да спестяват. Пенсионерката Катя Мездричка споделя:
"Ние сме бедни хора, пенсионери, едва изкарваме от месец до месец."
Други, като Стоименка Мазурска, отбелязват, че минималните пенсии не оставят възможност за спестявания.
С увеличаването на депозитите намалява средната доходност. Най-ликвидните банки предлагат нулева лихва. При максимално олихвяване от 3% на сума от 5000 лева, доходът за година е около 150 лева. Лихвите по евровите депозити са по-високи.
Тошев уточнява:
"По-малките банки предлагат лихви между 1 и 3%. Не е голяма сума, но ако парите се държат в домакинството, доходността е нула."
Данните на БНБ показват, че към края на септември жилищните кредити достигат малко над 30 милиарда лева – увеличение с 27% за година. Потребителските кредити също нарастват и вече са почти 21 милиарда лева.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1364
|предишна страница [ 1/228 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кола пламна на магистрала "Тракия"
09:51 / 31.10.2025
Бизнесмен: И 10 стотинки да поискат, няма да им ги дам
09:43 / 31.10.2025
Почина Снежана Славчева
09:23 / 31.10.2025
Панелният парадокс: Българите забогатяват, но живеят в сгради от ...
09:17 / 31.10.2025
Симеон Дянков: Проблеми ще имат големите търговци, ако продължава...
09:12 / 31.10.2025
Пловдивски депутат на Слави Трифонов освети новата си кола в двор...
09:00 / 31.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
21:07 / 29.10.2025
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
07:52 / 29.10.2025
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS