ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Мартин Атанасов, създателят на "Черната писта" на катастрофите в България, е "Будител на годината 2025"
"Моят проект, за съжаление, бе подтикнат от трагедията със Сияна, която всъщност обедини обществото и показа, че заедно можем да се справяме с проблемите,“ каза Мартин Атанасов, който благодари за подкрепата на съмишлениците си и посвети наградата на всички млади и активни хора на България.
"През тази година те показаха как се прави! Младите студенти, младите лекари, младите ни спортисти, всички активни доброволци, които ежедневно борят апатията. Будителството е онази светлина, която ни води в мрака. И будителите у нас са много. Нашият дълг като общество е да им даваме път. Особено на онези млади хора, които вече показват какво може България!“, каза Мартин. Наградата му връчи миналогодишният носител на отличието Веселин Диманов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 167
|предишна страница [ 1/28 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Желязков: Следвайте примерите на будителите
14:42 / 01.11.2025
Вероятният убиец на 45-годишната Стилияна е мъжът й, 3 деца остав...
13:42 / 01.11.2025
Превенцията е най-прекият път към здравето: Д-р Чучкова-Миленова ...
14:44 / 01.11.2025
Силви Кирилов: Исканото увеличение на здравната вноска не зависи ...
13:35 / 01.11.2025
От днес влиза в сила забраната за телефони в клас, вдигат учителс...
12:48 / 01.11.2025
Петър Ганев: В последните години приемането но бюджета се превърн...
12:51 / 01.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
08:18 / 31.10.2025
bTV съобщи, че е починал Иво Танев, той им прости
15:58 / 30.10.2025
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
15:42 / 31.10.2025
Честито на Иван Иванов!
19:26 / 30.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS