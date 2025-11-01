© Мартин Атанасов, създателят на "Черната писта“ на катастрофите в България, е "Будител на годината 2025“. 18-годишният ученик от София е най-младият носител на титлата в историята на кампанията на Българското национално радио. Той спечели вота на публиката с проекта, който показва опасните пътни участъци у нас според честотата на произшествията, като синтезира в интерактивна платформа данни за над 177 хил. катастрофи от последните 5 години.



"Моят проект, за съжаление, бе подтикнат от трагедията със Сияна, която всъщност обедини обществото и показа, че заедно можем да се справяме с проблемите,“ каза Мартин Атанасов, който благодари за подкрепата на съмишлениците си и посвети наградата на всички млади и активни хора на България.



"През тази година те показаха как се прави! Младите студенти, младите лекари, младите ни спортисти, всички активни доброволци, които ежедневно борят апатията. Будителството е онази светлина, която ни води в мрака. И будителите у нас са много. Нашият дълг като общество е да им даваме път. Особено на онези млади хора, които вече показват какво може България!“, каза Мартин. Наградата му връчи миналогодишният носител на отличието Веселин Диманов.