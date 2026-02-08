ЗАРЕЖДАНЕ...
|Манол Пейков за Крум Зарков: С него проведох единствения разговор за литература с депутат извън ПП-ДБ
"През последните години, под ръководството на Нинова и Зафиров, БСП се превърна в силно реакционна, традиционалистка, патриотарско-православна партия, отдалечавайки се все повече и повече от политическата идея за ляво по принцип и от вижданията и принципите на традиционната западна социалдемокрация в частност", смята той.
"Резултатът? Постепенно "спихване" на подкрепата за столетницата и изземане на "лявото" от формации като "Възраждане" и (донякъде) "Величие", имащи много повече общо (особено първите!) с германския национал-социализъм, отколкото с нещо, наподобяващо социалдемокрация.
Относително рехавите ми контакти с Крум Зарков в минали парламенти го открояват в компанията на съпартийците му като свестен, възпитан, мислещ и прогресивен човек.
Макар да не изпитвам каквито и да е симпатии към БСП в настоящото му превъплъщение, искрено се радвам на избора на г-н Зарков и му желая успех", пише още Пейков.
"Имам и една лична история с г-н Зарков, която решително засилва личните ми симпатии към него.
В самото начало на краткия 45-и парламент в средата на 2021-ва, след края на едно парламентарно заседание, някакъв човек ме догонва на излизане от сградата.
– Г-н Пейков! Коя ще е следващата книга в поредица "Отвъд"?
Обръщам се, а той веднага забелязва по погледа ми, че не го разпознавам.
– Аз съм Крум Зарков. И съм огромен фен на тази поредица.
Сетне си побъбрихме няколко минути за предстоящи и минали заглавия от поредицата. Оказа се, че наистина ги познава.
Това и до днес си остава единственият ми разговор за литература с депутат извън нашата парламентарна група", изтъкна депутатът.
