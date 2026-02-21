ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
БСП смени състава на Изпълнителното бюро
Автор: Десислава Томева 12:52Коментари (0)321
©
На свое заседание днес Националният съвет на Българската социалистическа партия, по предложение на председателя на партията Крум Зарков, избра следния състав на Изпълнителното бюро:

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Атанас Тодоров Мерджанов – 62 г. Народен представител от 1997 до 2001 г. и от 2005 до 2017 г. Бивш областен председател на БСП-Ямбол. Завършил е социология в СУ "Св. Климент Охридски".

Донка Иванова Михайлова – 66 г. Четвърти мандат кмет на Троян (от 2011 г.). Народен представител от 2005 до 2009 г. Заместник-председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Председател на Съвета по местно самоуправление на НС на БСП. Завършила е "Финанси и кредит" в Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" в Свищов.

Жельо Иванов Бойчев – 51 г. Магистър по икономика в УНСС. Общински съветник в СОС от 2003 до 2013 г. Народен представител от 2013 до 2021 г. Зам.-председател на ПГ на "БСП за България" от 2017 до 2021 г. Досегашен член на ИБ на НС на БСП.

Иван Янчов Таков – 45 г. Общински съветник в София от 2011 г. до сега (четвърти мандат). Председател на постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност в СОС. Председател на групата на "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" в СОС. Председател на ГС на БСП-София от 2022 г. Зам.-председател на ГС на БСП от 2020 до 2022 г. Завършил е "Финанси" в Университета Макгил в Монреал (Канада).

Членове: 

– Атанас Димитров Телчаров – 39 г. Магистър по "европейско земеделие и селски райони" в Аграрния университет – Пловдив и по "регионална сигурност" в СУ "Св. Климент Охридски". Председател на Общинския съвет на Садово от 2015 г. Зам.-председател на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОСРБ). Член на НС на БСП от 2016 г. Председател на Областния съвет на БСП-Пловдив от 2025 г.

– Валери Мирчев Жаблянов – 60 г. Доктор по политология от СУ "Св. Климент Охридски". Бивш преподавател по политология в същото висше учебно заведение. Член на БСП от 1998 г. Член на НС на БСП от 2012 до 2020 г. и от 2025 г. Народен представител от 2013 до 2021 г. Зам.-председател на Народното събрание от 2017 до 2018 г.

– Владимир Петров Александров – 48 г. Магистър по "Открит добив" и "Корпоративен мениджмънт". Завършил е първият випуск на Политическата академия към НПИ "Димитър Благоев" и на Института за политика "Паисий Хилендарски" към БАН за политически лидери. Бил е зам.-директор в "Елаците-Мед" АД. Кмет на Етрополе от 2023 г.

– Габриел Георгиев Вълков – 29 г. Завършил е "Политика и общество" в НБУ. Магистър по "енергийни пазари и услуги" в СУ "Св. Климент Охридски". Бил е експерт към комисията по децата, младежта и спорта на СОС в продължение на 4 години и експерт към комисията по отбрана на народното събрание. Народен представител в 51-ото Народно събрание и председател на комисията по въпросите на младежта и спорта. Член на БСп от 2015 г. Бивш председател на МО в БСП-София и международен секретар на МО в БСП. Председател на НС на МО в БСП от 2022 г. Член на НС на БСП от 2022 г.

– Еньо Енев Савов – 37 г. Завършил е право в НБУ. Доктор по международно право и международни отношения в ЮЗУ "Неофит Рилски". Трудовият му стаж включва: работа в нотариална кантора, международна компания, експерт към комисия в Народното събрание, сътрудник към офиса на евродепутат, ръководител международна дейност в "Ел Би Булгарикум". Понастоящем е преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски". Общински съветник в СОС от 2023 г. Бивш председател на МО в БСП-Панчарево. Председател на РС на БСП-Панчарево. Член на НС на БСП от 2020 г.

– Йордан Стоянов Младенов – 46 г. Завършил е агроинженерство в Аграрен Университет – Пловдив и "Стопанско управление" в ТУ-Габрово. От 2003 до 2013 г. е председател на УС на Бизнес център – Пещера, занимаваща се с разработване и кандидатстване по европейски проекти. Бивш областен председател на БСП-Пазарджик и бивш народен представител. Втори мандат кмет на Пещера. Председател на Постоянната комисия по европейски фондове, механизми и инструменти към Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

– Мина Антонова Кутева – 29 г. Завършила е "Връзки с обществеността" в СУ "Св. Климент Охридски". Бивш председател на БСП-Сердика. Член на бюрото на ГС на БСП-София с ресор "социални мрежи и медии". Член на БСП от 2014 г. и член на НС на БСП от 2025 г. Има частен бизнес в сферата на ПР-а.

– Павел Енев Раличков – 44 г. Магистър по "Компютърни системи и технологии" в Технически Университет-Варна. Специалист по авиационна логистика. Член на БСП от 2005 г. Член на НС на БСП от 2020 г. Председател на Градския съвет на БСП-Варна от 2022 г. Председател на Областния съвет на БСП-Варна от 2025 г. Общински съветник във Варна от 2023 г.

– Петко Емилов Димитров – 33 г. Завършил е счетоводство в УНСС. Собственик и управител на една от най-бързо развиващите се компании в сферата на финансовите консултации. Има дългогодишен опит в сферата на банкирането и финансите. Член на БСП от 15 години. Председател на РС на БСП-Сердика. Член на ИБ на ГС на БСП-София от 7 години. Общински съветник в СОС в периода 2019-2023 г. Председател на МО в БСП-София от 2018 до 2020 г. и зам.-председател на МО в БСП от 2018 до 2022 г.

– Пламен Владимиров Владимиров – 38 г. Завършил е политология в СУ "Св. Климент Охридски". Член на БСП от 2010 г. Член на НС на БСП от 2020 г. Зам.-председател на РС на БСП-Илинден. Член е на Комисията по идейно и програмно развитие на НС на БСП и на Съвета по външни работи на НС на БСП. Ръководител на Отдел "Организационна дейност, избори и кампания" на НС на БСП. Заемал е позицията на ръководител на Отдел "Избори" на НС на БСП и на експерт към същото звено. В периода 2021-2025 г. е бил "главен експертен сътрудник" към комисии в Народното събрание.


Още по темата: общо новини по темата: 192
08.02.2026 Крум Зарков: Изборът ми за председател на БСП не е договорен
08.02.2026 Сачева: Нека да видим какви политики ще предложи БСП, поздравявам Крум
Зарков
08.02.2026 Кирил Петков: Имам добри впечатления от Крум Зарков
08.02.2026 Манол Пейков за Крум Зарков: С него проведох единствения разговор за литература с депутат извън ПП-ДБ
08.02.2026 Крум Зарков: Ще заразим цялата страна
07.02.2026 Крум Зарков спечели битката за председател на БСП
предишна страница [ 1/32 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Дянков: Съкратете още в понеделник 6 хиляди пенсионери и ще имате...
11:44 / 21.02.2026
Две общини обявиха частично бедствено положение
10:55 / 21.02.2026
Топ криминалист: На "Петрохан" тримата са ликвидирани, на Околчиц...
10:25 / 21.02.2026
Усложнената зимна обстановка в България: Затворени пътища, снегов...
10:33 / 21.02.2026
Сергей Станишев: БСП е в смъртна заплаха
10:00 / 21.02.2026
Затвориха един от най-натоварените пътища в Родопите
09:47 / 21.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19:45 / 19.02.2026
Работодатели няма да могат да предоставят ваучери до края на годината, ако държавната квота не бъде увеличена
Работодатели няма да могат да предоставят ваучери до края на годината, ако държавната квота не бъде увеличена
12:32 / 20.02.2026
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас
09:03 / 19.02.2026
Бизнесмен: Направих си труда да си направя точна сметка каква е печалбата на един хотелиер
Бизнесмен: Направих си труда да си направя точна сметка каква е печалбата на един хотелиер
12:37 / 19.02.2026
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
12:46 / 19.02.2026
ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпва към опис на имота и оборудването
ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпва към опис на имота и оборудването
11:26 / 20.02.2026
Cмущаващ детайл около случая "Петрохан-Околчица"
Cмущаващ детайл около случая "Петрохан-Околчица"
21:58 / 19.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пловдив приема първия си бюджет в евро
Зима 2025/2026 г.
Локомотив Пловдив отбелязва вековен юбилей
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: