Сачева: Нека да видим какви политики ще предложи БСП, поздравявам Крум Зарков

© Пожелавам успех на Крум Зарков. Ние не коментираме вътрешнополитическите въпроси на други партии". Това заяви пред журналисти Деница Сачева от на ПГ на ГЕРБ-СДС.



"В случая мога да кажа само, че го поздравявам. Той е човек, който има правна експертиза, има институционален опит. Това винаги е добре за политиката. Ние не определяме партньорствата си с партии по конкретни личности. Нека да видим първо какви политики ще предложи БСП. Ние още сме в съвместно управление, но излизаме на избори", коментира Сачева.