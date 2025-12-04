© Фокус В Народното събрание Десислава Алексиева – майката на 21-годишния Николай, арестуван на 1 декември по време на протеста в София, съобщи, че синът ѝ е бил подложен на полицейско насилие. Според разказа ѝ младежът е бил спънат, удрян, ударен с палка по главата и напръскан със сълзотворен газ на бул. "Дондуков", предаде репортер на "Фокус".



По думите ѝ той сам е потърсил помощ в ИСУЛ, върнал се е на протеста и е бил незаконно задържан. Алексиева разказа, че е станала свидетел и на други унизителни действия в 5-то РПУ – момичета, вързани за пейки за цял ден.



Майката на момчето сподели, че Николай е бил "принуден да признае, че носи пиратки, без да бъдат извършени елементарни проверки".



Тя твърди, че полицаи са блъскали помощник-адвокат, който опитвал да влезе при задържаните. Николай е бил без телефон по време на ареста.



Алексиева се обърна към вътрешния министър Даниел Митов с думите:



"Спите ли, г-н Митов? Един човек трябва да каже спрете. Надявам се това да сте вие", каза тя.



