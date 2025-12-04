ЗАРЕЖДАНЕ...
|Майката на задържано момче на протеста: Беше принуден да каже, че е носил пиратки!
По думите ѝ той сам е потърсил помощ в ИСУЛ, върнал се е на протеста и е бил незаконно задържан. Алексиева разказа, че е станала свидетел и на други унизителни действия в 5-то РПУ – момичета, вързани за пейки за цял ден.
Майката на момчето сподели, че Николай е бил "принуден да признае, че носи пиратки, без да бъдат извършени елементарни проверки".
Тя твърди, че полицаи са блъскали помощник-адвокат, който опитвал да влезе при задържаните. Николай е бил без телефон по време на ареста.
Алексиева се обърна към вътрешния министър Даниел Митов с думите:
"Спите ли, г-н Митов? Един човек трябва да каже спрете. Надявам се това да сте вие", каза тя.
