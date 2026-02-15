ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Майката на Николай Златков: Не виждам как педофилът и убиец Калушев ще завещае всичко на двете деца
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:33Коментари (0)3725
©
Ралица Асенова, майка на 22-годишния Николай Златков, който бе открит мъртъв заедно с Ивайло Калушев и 15-годишно дете под връх Околчица, даде разтърсващи разкрития пред предаването "На фокус“ по NOVA.

"Познавам Деян Илиев. Той откри мъртвите на хижа Петрохан. Обади ми се и ми каза, че хижата гори и ме попита дали имам връзка с Ники. Каза ми, че е намерил трима мъртви и там е ужас. Аз започнах да звъня истерично на всички. После пак му се обадих на него и той ми каза - тримата мъртви бяха наредени отпред пред хижата. Аз му казах, че тръгвам към хижата, но той ми отговори - не идвай, трябва да намерим другите. Той ми спести за огнестрелните рани, не разбрах от него, че имат прострелни рани“, разказа Асенова.

Тя добави, че е видяла за последно Николай с приятелите му, без да има признаци за проблеми. "Знаехме, че Николай и Иво са с кемпера на морето. Притеснявам се за Деян и приятелката му. Първоначално си помислих, че са го извикали на разпит, но го познавам много добре и съм убедена, че няма как да не ме потърси. Надявам се да се е покрил заради целия този шум, но се притеснявам адски много за него. Това е причината да отида и да дам показания - да попитам какво става и къде е Деян“, обясни тя.

Съмнения към разследването

Ралица Асенова изрази сериозно недоверие към институциите и разследването. "Не вярвам на разследването. Цялото това нещо е чудовищно. Имаме 6 убити човека. Още на първия ми разпит ми стана ясно, че се работи само по една версия – че те са виновни и са престъпници. Разбрах, че Деян е разпитван 12 часа и по някое време той е отказал да говори. На първия ми неформален разпит мен ме разпитваха само за Ники и как е започнал да живее с тях. Показанията ми за Петрохан изобщо не са били записани и взети в предвид“, разкри майката.

След настояването на адвоката ѝ, част от нейните показания за хижа Петрохан са били вписани и взети под внимание, включително искания за разпит на кмета на Гинци, проверка на трафичните данни и разпит на свидетели.

Асeнова подчерта, че Ивайло Калушев е оставил завещание, според което всичко негово отива при Николай и сина на Яни Макулев.

"Не виждам как педофилът и убиецът ще завещае всичко на двете деца. Иво Калушев не е способен на убийство и самоубийство, камо ли да причини нещо лошо на Сашо и Ники. Никога не съм имала притеснения, че синът ми е бил там. Той винаги е споделял с мен и никога не ми е казвал за проблеми в групата“, каза тя.

Майката на Николай категорично се разграничавa от твърденията на други участници и поиска публично извинение от институциите.

"Считам, че никога не са работили с ДАНС, а с "Гранична полиция“. Изисквам международно разследване на случая. Много добре беше манипулирано обществото. Моят син не е педофил, не е убиец, не е самоубиец. Ивайло Калушев е изключително човешко същество. Ивей е човекът слънце. Пламен е много фин, благ и мил човек“, завърши Ралица Асенова през сълзи.


Още по темата: общо новини по темата: 203
15.02.2026 Майката на Калушев: Синът ми говореше за смъртта и искаше да не се преражда отново
15.02.2026 Криминален психолог посочи две основни хипотези за
случая "Петрохан-Околчица"
15.02.2026 Атанас Атанасов призова Гюров да свика заседание на Съвета по сигурността за "Петрохан"
15.02.2026 Калин Стоянов: Разрешителното за 16 оръжия на единия от загиналите в Петрохан е подписано от началника на РУ-Монтана
15.02.2026 Ученик на Далай Лама: Формирането на култове и секти не е характерно за азиатските религии
14.02.2026 Проф. Николай Овчаров: Това, което беше разкрито по случая "Петрохан – Околчица", е подражание на будистки практики
предишна страница [ 1/34 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Майката на Калушев: Синът ми говореше за смъртта и искаше да не с...
15:44 / 15.02.2026
Делян Добрев: Не е вярно, че напускам ГЕРБ
15:59 / 15.02.2026
Радев: Няма време за създаване на партия, на изборите ще излезем ...
15:13 / 15.02.2026
Илиян Василев: Ако новината, че Делян Добрев напуска ГЕРБ се окаж...
15:03 / 15.02.2026
Над 4 000 лева разлика между най-високо и най-ниско платените сек...
14:13 / 15.02.2026
Километрична тапа на АМ "Тракия" към София, има линейки и полиция...
14:01 / 15.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Почина Никол Караджова
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 месеца
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 месеца
12:07 / 13.02.2026
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
08:04 / 14.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
12:04 / 14.02.2026
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
17:43 / 14.02.2026
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
15:08 / 14.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Акция "Наглец" на Plovdiv24.bg срещу неправилното паркиране
Три трупа са открити в хижа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: