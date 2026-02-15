ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Майката на Калушев: Синът ми говореше за смъртта и искаше да не се преражда отново
Майката на Ивайло Калушев Стела Димитрова - Майсторова разказва, че синът ѝ често е говорил за смъртта, но никога не е споменавал директно самоубийство.
"Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство. Случвало се обаче често да говори за смъртта. Имаше особено отношение към нея. Не се страхуваше. Той през годините правеше много луди неща. Беше хладнокръвен в тях“, споделя тя.
Около 19:50 на 1 февруари Калушев изпраща странно съобщение на майка си: "Нямаме сили повече да се борим с тази кочина…“. "Заради увлечението му по будизма сме разговаряли много по темата за смъртта и неговото желание беше тя да настъпи по начин, че да не се преражда отново. След това съобщение се разтревожих и опитах да се свържа с мобилния му телефон, но беше изключен“, допълва майката.
Майката на Дечо Василев също за последно си пишела със сина си на 1 февруари около 19 часа. "Някъде около 19:07 му писах: "Как си? Наваля ли много сняг?“ Той веднага ми отговори: "Супер съм.“ След това писах повторно около 19:39: "В вторник ще си дойдеш ли?“ – но не получих отговор, което не се беше случвало никога досега“, разказва тя.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Над 4 000 лева разлика между най-високо и най-ниско платените сек...
14:13 / 15.02.2026
Километрична тапа на АМ "Тракия" към София, има линейки и полиция...
14:01 / 15.02.2026
Хиляди българи работят само пет и половина часа седмично, за да п...
13:00 / 15.02.2026
Диана Дамянова: Черният лебед "Петрохан" ще затрудни съставянето ...
12:41 / 15.02.2026
Костадин Ангелов: В ГЕРБ не е постъпвала информация за напусканет...
12:08 / 15.02.2026
Деница Сачева: Никога не си тръгвам, когато е трудно
11:53 / 15.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 месеца
12:07 / 13.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS