Майката на Калушев: Синът ми говореше за смъртта и искаше да не се преражда отново
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:44
© Булфото
Трагедията в хижа Петрохан потресе страната, след като трима млади мъже бяха открити мъртви в опожарена постройка. Сред тях бе и собственикът на хижата, Ивайло Калушев, който бе открит мъртъв край Околчица, няколко дни след инцидента. Майките на двама от загиналите споделиха пред разследващите последните разговори със синовете си, които хвърлят светлина върху събитията преди трагедията.

Майката на Ивайло Калушев Стела Димитрова - Майсторова разказва, че синът ѝ често е говорил за смъртта, но никога не е споменавал директно самоубийство.

"Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство. Случвало се обаче често да говори за смъртта. Имаше особено отношение към нея. Не се страхуваше. Той през годините правеше много луди неща. Беше хладнокръвен в тях“, споделя тя.

Около 19:50 на 1 февруари Калушев изпраща странно съобщение на майка си: "Нямаме сили повече да се борим с тази кочина…“. "Заради увлечението му по будизма сме разговаряли много по темата за смъртта и неговото желание беше тя да настъпи по начин, че да не се преражда отново. След това съобщение се разтревожих и опитах да се свържа с мобилния му телефон, но беше изключен“, допълва майката.

Майката на Дечо Василев също за последно си пишела със сина си на 1 февруари около 19 часа. "Някъде около 19:07 му писах: "Как си? Наваля ли много сняг?“ Той веднага ми отговори: "Супер съм.“ След това писах повторно около 19:39: "В вторник ще си дойдеш ли?“ – но не получих отговор, което не се беше случвало никога досега“, разказва тя.



