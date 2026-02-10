ЗАРЕЖДАНЕ...
|Майката на Ивайло Калушев: Всичко знам!
Стела Димитрова - Майсторова - майка на Ивайло Калушев: "Единственото, което мога да кажа, е, че съм повече от убедена, че синът ми е невинен, че той не може да извърши всичко това, което се пише, излива по всички възможни канали.
Потресена съм, честна дума ви казвам, не съм очаквала. Обичала съм България, бях щастлива, когато той се върна от Мексико в България, че тук ще живее и вече искрено ви казвам - съжалявам за това."
БНТ: Вие знаехте ли с какво се занимава?
Стела Димитрова - Майсторова: "Всичко знам с какво се занимава."
