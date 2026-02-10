Майката на Ивайло Калушев: Той е убит!

© Майката на Ивайло Калушев публично отхвърли версията на разследващите органи и заяви, че синът ѝ е бил убит. Калушев е син на известната пианистка Стела Димитрова-Майсторова.



"Категорично не вярвам във версията, която се опитва да пробутва МВР! Синът ми не е извършил всичко това! Той е убит! Това е истината за мен. Сигурна съм, че рано или късно всичко ще изплува“, заяви Димитрова-Майсторова, цитирана от Lupa.bg.



По думите ѝ Ивайло Калушев не е бил способен нито да отнеме чужд живот, нито да сложи край на своя собствен.



"Вие не го познавате, нали?! Ами попитайте всички, които го познаваха - той не е способен на това. Иво не би се самоубил, камо ли да отнеме чужд живот. Не, не, не - категорично не! Сто пъти не! Това противоречи на възгледите му, на възпитанието, на морала му“, допълва тя.



Жената е в тежко емоционално състояние след трагедията, при която в кемпера на Калушев, близо до връх Околчица, бяха открити телата на още двама млади мъже - 15-годишния Алек и 23-годишния Николай Златков. Според нея всички жертви са били убити от трето лице, а не в резултат на действия помежду им.



"Не желая да давам интервюта на този етап. Твърде голяма е болката ми. Но ще говоря, защото паметта на Ивайло не бива да бъде опетнявана с изфабрикувани версии“, заяви Стела Димитрова-Майсторова.



Тя все още не е получила тялото на сина си, тъй като то се намира в полицията за извършване на аутопсия.