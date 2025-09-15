ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Майка каза цялата истина за скока на цените у нас и закова официалната статистика
Автор: ИА Фокус 22:33Коментари (0)791
© bTV
Инфлацията расте - показват последните данни на Националната статистика. Инфлацията през август спрямо юли е ниска - 0,1 на сто. Годишната обаче се увеличава с над 5%.

Как се променят цените на стоките и услугите?

По-голямо увеличение има при съобщенията, разнообразните стоки и услуги като застраховки и административни такси.

Повече сме плащали и за ресторанти и хотели, алкохол и тютюневи изделия, здравеопазване, храни, образование, жилищно обзавеждане, развлечения и култура. А по-малко сме плащали за облекло и обувки, както и за транспорт.

Защо животът поскъпва и каква е цената му спрямо доходите ни?

В някои сектори, където досега е имало задържане на цените, сега  има корекции нагоре, в други - като хотелиерството и ресторантите, например, традиционно в разгара на лятото цените са по-високи заради по-голямото търсене.

Като цяло в по-големите градове, където доходите са по-високи и растат с по-бързи темпове, домакинствата понасят по-леко поскъпването на живота.

Статистиката сочи още, че ако годишната инфлация е малко над 5 на сто, годишното увеличение на средната заплата е 12%.

За тричленното домакинство на Кристина Хайджийска инфлацията е по-висока от отчетената от статистиката. Най-големите разходи са за храна и сметки.

“Всичко просто се вижда как със стотинки, но всеки месец все нещо се вдига", казва Кристина Хаджийска пред bTV.

За сега домакинството на Кристина няма да реже от разходи, за да компенсира инфлацията. Но всички, чиито доходи не са нараснали с поне 5 на сто през последната година, губят покупателна способност, изчисляват икономисти.

"Да - имаме индексация при пенсиите, част от работещите получават по-високи заплати, но имаме и голяма част, която не успяват“, коментира икономистът Стоян Панчев.

От държавната комисия по стоковите борси и тържищата обявиха, че няма резки промени при основните стоки в потребителската кошница - сега тя струва 96 лева - с два лева по-малко, отколкото преди седмица.

"За последните 105 дни имаме стабилизиране на пазара. Нямаме никъде някакви трендове, които да създават впечатление за нещо ненормално. Вариациите са малки и са свързани и обосновани от сезонния фактор“, коментира Владимир Иванов от Държавна комисия по стоковите борси и тържища.

Прогнозите са инфлацията леко да расте, а заради свиването на водещи икономики в Евросъюза не се очаква значителен ръст на доходите у нас.

"Това се отразява на българския износ, на българското промишлено производство и това постепенно забавя според мен ръста на доходите“, смята Стоян Панчев.

Това не е добра новина за Кристина, която очаква разходите за детето да растат.

"Дрехи, всякакви принадлежности, детски градини, уроци...“, казва тя.

Експерти предупреждават, че след средата на октомври се очаква и поскъпване при храните, тъй като свежата продукция, която сега залива пазара, ще намалее.


Още по темата: общо новини по темата: 760
12.09.2025 Митът за родния кашкавал: Повечето продукти идват отвън и се разфасоват в България
11.09.2025 Пазарен нонсенс: Стоките в големите хранителни вериги са по-скъпи от кварталните магазини
11.09.2025 Цената на краве сиренето и на прясното мляко в България е по-висока от тази в Германия, Нидерландия и Франция
10.09.2025 Лоша новина за ракията
09.09.2025 7 лева за кило краставици
08.09.2025 Продавачка на сергия: Народът е гладен, още малко ще се порадва на хубавите домати и после край
предишна страница [ 1/127 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
Средна скорост и на АМ "Марица": Рекордьорът нарушител - със 180 ...
20:21 / 15.09.2025
Калин Стоянов: Президентът да каже как е взето решението една от ...
20:23 / 15.09.2025
Този е шофьорът, превозвал марихуана за 30 милиона евро
19:26 / 15.09.2025
Задържаха сина на изявен прокурор с около 50 кг марихуана
17:39 / 15.09.2025
Радев сезира компетентните органи след сигнали за нарушения и зло...
17:28 / 15.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
12:28 / 13.09.2025
Брокер: 17 000 жилища в шестия по големина град в България нито се ползват, нито се отдават под наем
Брокер: 17 000 жилища в шестия по големина град в България нито се ползват, нито се отдават под наем
14:10 / 14.09.2025
Обяви за работа: 3500 лева заплата за готвач, учител-2000 лв., охрана - 1800 лв., касиер - 1500 лв.
Обяви за работа: 3500 лева заплата за готвач, учител-2000 лв., охрана - 1800 лв., касиер - 1500 лв.
11:31 / 14.09.2025
Деси Слава си купи къща в Пловдив
Деси Слава си купи къща в Пловдив
15:01 / 13.09.2025
Туристка: Никога не бих препоръчала това място в Гърция за семейства с деца
Туристка: Никога не бих препоръчала това място в Гърция за семейства с деца
12:42 / 14.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Поскъпване на хранителните продукти
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Национален отбор на България по волейбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: