|Майка: Половината от парите отиват само за пелени и храна
Малкият син на Габриела Стойкова утре навършва една година. Това означава, че от следващия месец майчинството ѝ автоматично намалява до фиксираната сума от 780 лева – или малко над 398 евро месечно.
"Дори това е сума по-малка от минималната работна заплата. Една проста математика показва, че дори половината от парите отиват само за пелени и храна — без непредвидени разходи, без други харчове“, споделя Габриела.
През септември в предаването "Лице в лице“ по bTV социалният министър Борислав Гуцанов заяви, че младите семейства ще бъдат във фокуса на новия бюджет:
"Неслучайно в нашия екип говорим за увеличаването на втората година майчински и на процента, когато те се върнат на работа, защото по този начин ги стимулираме“, каза тогава министърът.
На въпрос кога ще се случи това, Гуцанов беше категоричен — "с новия бюджет“.
Днес обаче нищо от обещаното не присъства в проектобюджета за 2026 г., което разочарова майките.
"Честно казано, имам нужда някой да ни изненада приятно. Например — с едно спазено обещание. Цените растат постоянно, а се очаква да покриваме всичко със сума, която стои фиксирана. Няма как да стане, то няма логика да стане“, казва Габриела.
Темата за размера на майчинството през втората година днес не беше коментирана нито от изпълнителната, нито от законодателната власт.
