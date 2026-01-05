ИЗПРАТИ НОВИНА
МВнР с предупреждение за Сърбия
Автор: Ваня Кузманова 13:53
©
МВнР информира, че зимната метеорологична обстановка в Република Сърбия остава динамична, като снеговалежите продължават на места в страната. Сръбските власти съобщават, че автомагистралите и първокласната пътна инфраструктура са проходими при зимни условия. Поради неблагоприятните метеорологични условия са възможни закъснения в разписанието на полетите на белградското летище "Никола Тесла“, съобщиха от ведомството.

Има условия за поява на ледeн дъжд в по-голямата част от Сърбия в периода от 5 до 7 януари 2026 г. Засегнати ще бъдат южна Бачка, Срем, Западна и Югозападна Сърбия, Белград и околностите, Южен Банат, Шумадия, Поморавието и Източна Сърбия. Възможни са сериозни затруднения в трафика, повреди по електропроводите, чупене на дървета и прекъсвания в снабдяването.

МВнР съветва българските граждани да се информират (чрез сайта https://www.hidmet.gov.rs/ciril/upozorenja/najava.php ) за актуалната метеорологична обстановка, да проявяват повишено внимание при пътуванията си в Република Сърбия, да избягват паркиране под дървета и потенциално опасни обекти, както и да се подготвят за възможни прекъсвания в енергоснабдяването. Пътуващите със самолетен транспорт да проверяват предварително актуалния статус на полетите си и да предвиждат повече време за евентуален летищен трансфер. Водачите на тежкотоварни превозни средства е препоръчително да планират маршрутите си, след като се осведомяват за ситуацията в реално време.

При необходимост от съдействие, българските граждани могат да се обръщат към:

• Посолството на Република България в град Белград, Република Сърбия на следните контакти: +381 11 36 13 980; +381 11 36 13 990, включително и в извънработно време, както и на имейл адрес: Belgrade@mfa.bg;

• Генерално консулство на Република България в град Ниш, Република Сърбия на следните контакти: +381 18 516 800; +381 668 408 066; +381 66 840 80 62, включително и в извънработно време, както и на имейл адрес: Nish@mfa.bg.

Съдействие при бедствени ситуации може да бъде заявено от български граждани и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg. 

Препоръчваме на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се регистрират чрез формата, налична в рубриката "Пътувам за…" (https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo/serbia) и/или чрез мобилното приложение "Пътувай информирано“ (достъпно на: app.mfa.bg). Това би спомогнало изключително много за оказването на бързо и адекватно съдействие от страна на дипломатическите представителства, при възникнала спешна необходимост.


