ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
МВР алармира: Въвеждането на еврото е златен шанс за измамниците
Автор: ИА Фокус 10:01Коментари (0)899
©
Въвеждането на еврото в България се превърна в нов "златен шанс“ за престъпните групи. Златка Падинкова, началник на сектор "Измами“ в ГДНП, разкри най-актуалните схеми, чрез които измамници се опитват да се доберат до парите на гражданите под претекст за прехода към новата валута.

Най-разпространената в момента схема включва обаждане от лице, представящо се за служител на голяма финансова институция. Измамникът твърди, че поради превалутирането е необходима спешна "актуализация“ на банковата сметка или профила за онлайн банкиране.

"Изисква се лична и банкова информация – потребителски имена, пароли, номера на карти и кодовете за сигурност от гърба им. Веднага след това се извършват нерегламентирани трансакции от сметката на жертвата“, поясни Падинкова пред NOVA.

Тя уточни, че много от тези обаждания идват от чужбина (често от Пакистан), водят се на английски език или на развален български, което е ясен сигнал за опасност.

Периодът на едновременно обръщение на лева и еврото (първият месец на 2026 г.) крие сериозни рискове от разпространение на фалшиви пари. Измамниците залагат на факта, че много българи все още не познават добре защитните елементи на евро банкнотите.

"Престъпниците ще използват пресата и объркването на хората, за да прокарат фалшиви банкноти в рестото или при разплащания в брой. Съзнателното използване на неистински пари също е престъпление, затова при съмнение гражданите трябва незабавно да сигнализират на тел. 112“, предупреди експертът.

Данните на МВР за първите 11 месеца на 2025 г. показват притеснителна тенденция – 14% ръст на измамите спрямо предходната година. Регистрирани са общо 1 597 случая, като всеки пети е телефонна измама.

Въпреки това, полицията отчита висока разкриваемост при телефонните измами – над 27%. За изминалата година са задържани над 150 лица, съпричастни към подобни престъпления.

"Информираността е най-добрата превенция. Измамниците разчитат на страха ви, че ще загубите спестяванията си – не им позволявайте да ви притискат“, коментира Златка Падинкова.


Още по темата: общо новини по темата: 1639
04.01.2026 Теория на конспирацията: Има скрити дяволски знаци в еврото
04.01.2026 Клиентка в магазин: Извадих евро да платя, жената погледна ужасено и каза няма да ги взема
04.01.2026 Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
04.01.2026 Млада художничка превърна жълтите стотинки в красиво изкуство
04.01.2026 Продавачка на сергия в Пловдив: На борсата като ти кажат "Вместо 1 лев вече е 1 евро"?
03.01.2026 Конституционалист: Пряката демокрация, изразена чрез референдум, трябва да съответства на конституционните рамки
предишна страница [ 1/274 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Много сериозен проблем пред хиляди българи
11:00 / 04.01.2026
Проф. Олег Асенов: Тол таксата се увеличава с 30% от 1 март
10:46 / 04.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Сигнал: Това е вид рекет над образованите възрастни хора
09:43 / 04.01.2026
Ядем по-скъпи кашкавал и кисело мляко, солено ни излиза и зеленчу...
09:25 / 04.01.2026
"Пътна полиция" отчита голям брой нарушения, но по-малко жертви н...
08:34 / 04.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
13:50 / 02.01.2026
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
10:21 / 03.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
09:23 / 02.01.2026
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 по стойност
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 по стойност
09:08 / 03.01.2026
Икономист: Въвеждането на еврото в България има възможност да отпуши нова ликвидност за банково кредитиране
Икономист: Въвеждането на еврото в България има възможност да отпуши нова ликвидност за банково кредитиране
20:30 / 03.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Опасен ли е популярният сред младежите в България райски газ?
Напрежение между САЩ и Венецуела
Григор Димитров в турнири през 2026-а година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: