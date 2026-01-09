ЗАРЕЖДАНЕ...
|МС одобри промени в данъчното законодателство
Кой са най-важните промени?
-въвеждане на по-облекчен данъчен режим за амортизиране на електрически автомобили;
-въвеждане на данъчно облекчение за фирми, които извършват научноизследователска и развойна дейност (НИРД);
-освобождаване от данък на доходите от наем или друго предоставяне за ползване на недвижими имоти в България, когато те са предоставени на организации на вероизповеданията.
Тези промени бяха предвидени за приемане и влизане в сила от 1 януари 2026 г. като част от преходните и заключителни разпоредби на проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г.
Правителството отчита съществената значимост на разпоредбите за по-благоприятен режим за амортизиране за данъчни цели на електрически автомобили във връзка с последното изменение на НПВУ и постигнатата договореност с Европейската комисия за влизането им в сила от 1 януари 2026 г.
Предложените промени в ЗКПО предвиждат годишната данъчна амортизационна норма да не е по-висока от 50 на сто.
Предложено е въвеждане на данъчно облекчение при извършване на научноизследователска и развойна дейност, при което на данъчно задължените лица, извършващи НИРД, ще бъдат признати за данъчни цели допълнително 25 на сто от разходите им за НИРД, в годината на отчитането им, когато са изпълнени определени условия.
В случай че в резултат на развойна дейност бъде формиран дълготраен нематериален актив, се предлага данъчно задълженото лице да има право да увеличи с 25 на сто разходите за развойна дейност, включени в историческата цена на този актив.
