Локализираха пожара в Сакар

© Пожарът на територията на Сакар, между селата Младиново, Лисово и Костур, е локализиран.



На място остават да дежурят 6 автомобила на РД ПБЗН - Хасково.



"Фокус" припомня, че сутринта нещата не изглеждаха добре. Огънят беше обхванал площ от около 13 000 декара.



Освен, че огнеборците са локализирали огнището, още не е ясен мащабът на поражението.