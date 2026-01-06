ЗАРЕЖДАНЕ...
|Lidl отчита около 20% ръст на плащанията в брой в първите дни на двойно обращение
Ръст на плащанията в кеш
През първите четири работни дни от новата година веригата отчита ръст на плащанията в брой – с около 20% спрямо същия период на миналата година. При плащанията в кеш клиентите основно използват левове, докато делът на разплащанията в евро на този етап остава незначителен. Очакванията са евровите разплащания да се качат през следващите дни, тъй като евробанкнотите постепенно ще влизат все по-често в обращение - било то чрез банкоматите или чрез активното участие и на други търговски обекти при връщане на ресто.
“Първите дни на януари потвърдиха нашите очаквания, че голяма част от потребителите ще използват ежедневните си покупки в Lidl като естествен начин да обменят левовите си наличности. Нашата основна задача беше да осигурим спокойствие на клиентите, че всяка стотинка е преизчислена точно и че винаги ще получат рестото си в евро бързо и безпроблемно", каза Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.
Безпроблемни картови разплащания
Картовите плащания – както на стандартните каси, така и на касите на самообслужване – протичат безпроблемно, поради което Лидл България насърчава използването им като по-бърз и удобен начин за разплащане. До този момент ПОС терминалите работят стабилно и няма отчетени системни прекъсвания от страна на банковите партньори на компанията.
Достатъчни наличности от евробанкноти и монети
За да осигури безпроблемно протичане на разплащанията в периода на двойно обращение в страната, компанията е заредила достатъчни количества евробанкноти от всички номинали в своята търговска мрежа. Само монетите, разпределени в магазините на веригата за първите дни до отваряне на банките, са 53 тона. До момента, всички клиенти на веригата, получават своето ресто само в евро.
Стабилност на цените
Веригата потвърждава стабилността на пазара и по отношение на цените. Lidl продължава допълнителните акции с намалени цени на основни продукти за домакинството, стартирали през ноември, като част от по-широкия ангажимент за подкрепа на клиентите в периода на адаптация към новата валута. В рамките на кампанията "До теб във всяка стъпка към еврото“ целта на веригата остава ясна – предвидимост, прозрачност и спокойствие за клиентите в един от най-важните преходни периоди за страната, както и обичайно по-предизвикателните зимни месеци. От 5 януари стартира акция с нови намалени продукти, сред които сирене, масло, прясно мляко, брашно и др.
