Лидерът на ГЕРБ: България не е била по-богата!
Автор: Илиана Пенова 07:28Коментари (0)1132
©
Тази приказка, че България е най-бедната в ЕС, вече не съществува. Никой не може да отрече, че България не била по-богата от сега. Протести? Неслучайно е казано, че битието определя съзнанието. Това лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред Явор Дачков в интервю, публикувано в YouTube подкаст.

"По покупателна способност сме пред Гърция, Румъния, Унгария, Словакия и Литва. Имаме ръст на заетостта и ниска безработица. Има ли курорт в България, или хотел, или къща за гости, които са останали празни по празниците?", добави още Борисов.

"Много искахме да влезем в еврозоната, защото за разлика от Шенген, в еврозоната влизат само богатите държави. Да си в Европейския банков съюз значи да си в най-бялата организация", казва още лидерът на ГЕРБ.

"Преди 30 години съм се редил за виза, сега младите хора пътуват и харчат същата валута и така пътуват", коментира той. 

"Изобщо не считам, че  Европейският съюз е потъващ кораб. 20 години съм в европейското семейство, всичко, което сме правили до сега е там. Европа е в трудно положение, защото Путин нападна Украйна", категоричен е Борисов.

Припомняме, че Борсов говори още и за причините за падането на кабинета "Желязков" и президентът Радев като политическа фигура

Повече гледайте във видеото. 



