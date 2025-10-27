ИЗПРАТИ НОВИНА
Левон Хампарцумян: Само увеличението на заплатите не е достатъчно
Автор: Цоня Събчева 13:06Коментари (0)458
© Фокус
Рисковете на непрекъснати дефицитни бюджети, които се използват предимно за потребление и за заплати, са да имаме икономически затруднения в обозримо бъдеще. Това е път към по-високо задлъжняване и евентуално някой ден към икономически затруднения. Това каза в предаването "Метроном“ на Радио "Фокус“ финансистът Левон Хампарцумян, зам.-председател на Българския форум на бизнес лидерите.

Трябва да почнем да мерим ефективността на парите, които плащаме като заплати, възнаграждения и бонуси на администрацията, категоричен е той, тъй като според финансиста ефективността на държавната администрацията е ниска.

"Само увеличението на заплатите не е достатъчно – искаме компетентност, професионализъм, бърза реакция, процеси, които са лесни, ясни и да дават резултат за обществото,“ каза той и допълни, че трупането на буфери в държавния бюджет означава, че сме избрали да не разходваме различни пера от бюджета, което като дългосрочна политика не води до добри резултати.

"Надявам се да не прибягваме до повишение на данъци, без да затворим неефективностите в системата, или поне част от неефективността. Най-добре е първо да има реформи, после да има повишение на данъците. Средният вариант е повишаване на данъци, но паралелно с реформи, които да позволят по-рационалното и ефективно изразходване на нашите пари. Но не е добра идея непрекъснатото повишаване на данъци,“ категоричен е финансистът, като според него трябва да се намали потенциала за сива икономика в България.

Влизането на България в еврозоната не е гаранция за добра икономика, напомни Хампарцумян. "Еврото може да е всичко, но не е ваксина срещу лошо финансово управление. Имаме достатъчно много примери на страни в еврозоната, които от лошо финансово управление са закъсвали, и други, които пък използват възможностите си в един такъв общ динамичен пазар“.


Още по темата: общо новини по темата: 48
27.10.2025 Икономист: Ако получавате 1000 лв., вие не знаете каква част са пенсията ви и каква част са подаръци и надбавки
24.10.2025 Предложение: Държавата да плаща здравните осигуровки на жените, които са по майчинство
23.10.2025 Предвиждат драстично увеличение на данък сгради
20.10.2025 Икономист: Здравната вноска трябва да се вдигне поетапно до 10%
19.10.2025 Николай Василев: Всички знаем, че ситуацията в бюджета е "тъмночервена"
14.10.2025 Икономисти: Брутната заплата в държавния сектор вече е с 200 лв. по-висока от тази в частния
