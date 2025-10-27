ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Левон Хампарцумян: Само увеличението на заплатите не е достатъчно
Трябва да почнем да мерим ефективността на парите, които плащаме като заплати, възнаграждения и бонуси на администрацията, категоричен е той, тъй като според финансиста ефективността на държавната администрацията е ниска.
"Само увеличението на заплатите не е достатъчно – искаме компетентност, професионализъм, бърза реакция, процеси, които са лесни, ясни и да дават резултат за обществото,“ каза той и допълни, че трупането на буфери в държавния бюджет означава, че сме избрали да не разходваме различни пера от бюджета, което като дългосрочна политика не води до добри резултати.
"Надявам се да не прибягваме до повишение на данъци, без да затворим неефективностите в системата, или поне част от неефективността. Най-добре е първо да има реформи, после да има повишение на данъците. Средният вариант е повишаване на данъци, но паралелно с реформи, които да позволят по-рационалното и ефективно изразходване на нашите пари. Но не е добра идея непрекъснатото повишаване на данъци,“ категоричен е финансистът, като според него трябва да се намали потенциала за сива икономика в България.
Влизането на България в еврозоната не е гаранция за добра икономика, напомни Хампарцумян. "Еврото може да е всичко, но не е ваксина срещу лошо финансово управление. Имаме достатъчно много примери на страни в еврозоната, които от лошо финансово управление са закъсвали, и други, които пък използват възможностите си в един такъв общ динамичен пазар“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Куриозна ситуация пред "Кауфланд", шофьор заклещи колата си под м...
13:01 / 27.10.2025
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочва...
12:39 / 27.10.2025
Нови обвинения срещу кмета на Варна Благомир Коцев
12:44 / 27.10.2025
Двуетажното чудо на БДЖ: Забравените гиганти
11:58 / 27.10.2025
Едно задължение от 50 лева може да стане и 1000 след лихви и допъ...
11:27 / 27.10.2025
Еврото бавно се движи в новата си посока спрямо щатския долар
11:42 / 27.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
08:49 / 25.10.2025
24 октомври е щастлив ден за Владо Пенев
14:28 / 25.10.2025
Слави Трифонов си поръча брониран "Мерцедес" за един милион евро
16:32 / 25.10.2025
Вече е на 59 години
13:40 / 25.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Георги Тошев тръшна вратата на bTV
14:07 / 25.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS