ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Левон Хампарцумян: Пеевски и Борисов вече трябва да плащат, за да ги обичат
"Говорим за пирамида от неефективни разходи на публичен ресурс, които служат, за да се подхванва механизма на лоялност. Пеевски и Борисов вече трябва да плащат, за да ги обичат, те нямат особена харизма сред населението. Колко хубаво би било да има една опозиция с контрол върху службите и съдебната система. А някой ще трябва да вади кестените от огъня. Вторият бюджет е точно толкова несъвършен колкото първия, ако не и повече. Но ако не го приемат, ще има удължителен закон. Трябва да се събере рационална и политическа сила, за да се създаде един по-добър бюджет. Може би трябва да се мине през избори, за да се легитимират хора с дълъг управленски хоризонт. Сегашният кабинет няма да изкара пълен мандат", смята финансистът.
По думите му са нужни системни усилия за подобряване на квалификацията и образованието на работната ръка. "Би било добра новина да се намалят разходите в бюджета. Когато се опиташ да дигитализираш аналогова система, без да я адаптираш, се удряш в стената. Схемата човек-компютър-неефективен човек-компютър разкъсва процеса на малки неефективни парчета. Незаета бройка в администрацията означава, че я има налична, но средствата се използват за бонуси за лоялни служители", обясни пред NOVA експертът.
Според него в Европа е необходима реиндустриализация, по-разумно управление на ресурсите и повишаване на квалификацията на служителите. "Трябва да имаме високообразована и мотивирана работна ръка. Така ще бъдем конкурентни на най-добрите в света. Съдейки по автомобилния парк на по-състоятелните у нас, стремим се да се изравним. Българите никога не са били толкова богати, въпросът е колко устойчив е растежът в икономиката", коментира Хампарцумян.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 294
|предишна страница [ 1/49 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Лесен начин да се "отървете" от монетите си преди еврозоната
21:30 / 08.12.2025
Доц. Лозанов с нестандартен коментар относно контрапротеста, орга...
21:34 / 08.12.2025
Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък:...
20:53 / 08.12.2025
Мария Минчева, БСК: Всички тези обвързаности трябва да бъдат разв...
20:08 / 08.12.2025
През 2024 година: Над 624 млн. литра дизел е продаден "на черно" ...
19:31 / 08.12.2025
Бивш министър: Организирани групи стоят зад ескалациите на протес...
19:20 / 08.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Честито на Симона Дянкова!
19:41 / 07.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS