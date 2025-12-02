ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Кузман Илиев: Отговорът на проблемите не е само протестът
Протестите са инструмент за постигане на политическа цел, която обаче трябва да бъде дефинирана. "Истинската цел на този протест изначално трябваше и трябва да бъде заявена оттук насетне като сваляне на това мнозинство от власт. То е незаконно и мъртвородено от самото си начало. Едно връщане на бюджета оправя ли всичко, или всъщност бюджетът е такъв, защото мнозинството в парламента е калпаво? То просто не разбира стратегическите рискове и решенията пред България. Отговорът на проблемите не е само протестът, който не може да изхвърли един или друг депутат от този парламент, а друго мнозинство с друга умонастройка, с друго разбиране за икономиката, за културата, за духа на българите. Когато има такова друго мнозинство, пак дошло по демократичен път обаче, то ще изолира онези политически фактори, които са злоупотребили с доверието на хората“, обясни Илиев.
Според финансовия анализатор в България има достатъчно пари, но те не се харчат ефективно. "Трябва да върнем прозрачността, сложим нещата на експертна основа, приоритизираме кое е важно и кое не – имаме ли нужда от инфраструктура, от детска болница, трябва ли винаги за сметка на нашия интерес да удряме невралгични точки, нашата енергетика да речем. Това са големи теми и те изискват визионерство, политическа воля и постоянство. Инфлацията може да бъде овладяна през овладяване на разходите на правителството. То прави тези разходи, като взима външен дълг и ги впръсква в системата. Трябва да овладеем тези разходи, да ги направим по-ефикасни, да се грижим за социално ранимите групи, които наистина имат нужда, прочиствайки тази бездънна яма с ТЕЛК-овете, стабилизирайки инвестициите, които публичният сектор прави“, изброи Кузман Илиев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 34
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Финансовият министър: Смятам, че ще намерим едно добро решениe
19:08 / 02.12.2025
ПП-ДБ внася вот на недоверие в петък, предстои още по-голям проте...
19:08 / 02.12.2025
Сарафов е оттеглил жалбата
17:28 / 02.12.2025
120 хил. лева са щетите от снощния погром в София
16:43 / 02.12.2025
Глас от Родопите: Тук са най-големите "баровци". Строят 5-етажни ...
16:40 / 02.12.2025
Делян Добрев каза какво няма да има в новия бюджет
16:47 / 02.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
20:17 / 30.11.2025
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS