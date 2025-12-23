ИЗПРАТИ НОВИНА
Къде да откриете коледни предложения за всеки вкус и бюджет?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:45
©
Празниците идват с любими семейни моменти, но и с вечния въпрос как да приготвим всичко за празниците бързо, лесно и според семейния бюджет. Затова екипът ни реши да провери как се случва умното коледно пазаруване на едно от малкото места, предлагащи всичко, от което едно домакинство би имало нужда - Kaufland. Още от входа те посреща усещането, че празниците са започнали - свежи български продукти и куп изненади те "намират“ по рафтовете. Най-хубавото е, че винаги можеш да вземеш онзи специален продукт, който кара гостите да попитат: "Чакай… това откъде го намери?“.

Празничната трапеза започва със салата и малките предястия, които казват "Добре дошли“, a в Kaufland изборът е повече от щедър.

В основното меню залагаме на рецепти за всеки вкус. С Kaufland Card свински бут без кост, който винаги е предпочитан на трапезата, е с 52% намаление и струва 5,99 лв./кг, а с вече избраните гъби печурки за 3,49 лв., сух чесън на топ цена и картофи с впечатляващите 56% отстъпка гарнитурата е повече от ароматна. Преложенията за цяла седмица включват кайма смес "Брей!“, болярска наденица за сушене за 9,99 лв./кг., свински джолан и много други.

С първото разчупване на хляба празничният дух влиза в дома. Коледната погача символизира добрата година и превръща трапезата в място за близост и топлина за цялото семейство. Именно затова специално за празничните дни в магазините на Kaufland коледната погача с поръска от лен и сусам може да бъде намерена с 25% отстъпка на цена от 5,99 лв. Традиционната содена питка струва 1,69 лв., а всички, които все пак предпочитат домашно приготвено печиво, точените кори от "Фамилия“ в Maxi промопакет от 2 по 400 г. са налични за 3,99 лв. и са подходящи за традиционна баница.

Масата може да бъде много богата, но е добре да напомним на всички читатели, че на гости не се ходи с празни ръце. Kaufland знае това и е подготвил изобилие от цветя за домакинята и различни видове пенливо вино BELLA MIA на половин цена с Kaufland Card за 1,99 лв. Домакинът пък може да бъде зарадван с и
©
зобилие от подаръчни промопакети на любимото питие.

А ако всички като нас вече мислят за подаръци за Коледа и предстоящите имени дни, Kaufland и Philips предлагат удобен отговор с обща кампания, която продължава до началото на февруари. В нея някои от най-желаните продукти на Philips са на половин цена. Сред тях са кафеавтомат с керамични мелачки, безжични слушалки в изчистен дизайн, популярният фотоепилатор Lumea, ултразвуковата четка за зъби Sonicare и много други. Така изборът на подарък става практичен, но и доста изгоден. За децата също има огромно изобилие от играчки Kidland, подходящи за всяка възраст. Чрез продажбата им Kaufland дарява по 30 стотинки за всяка закупена играчка, а средствата ще осигурят топъл обяд за деца в нужда чрез Българския червен кръст.

Напуснахме магазина с торби, пълни като чувала на Дядо Коледа , и с усещането, че празниците вече чукат на вратата. Дали ще се върнем пак? Нека си го кажем направо - декември е дълъг, а изкушенията в Kaufland са много.


Статистика: