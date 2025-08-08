ИЗПРАТИ НОВИНА
Кредитен консултант: В никакъв случай не теглете кредити!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:02 / 08.08.2025
© Plovdiv24.bg
Безплатно и автоматично ще се превалутират и кредитите, и спестявания, без нужда да се ходи до банката. Еврото не е причина фиксираните лихви да се променят, а се очаква лихвите по кредитите да продължат да бъдат едни от най-ниските в Европа.

Що се отнася до обмяната на пари в БНБ, това ще може да се случва безплатно и завинаги. В търговските банки и пощенските клонове услугата няма да се таксува от 1 януари до 30 юни.

Банкоматите, ПОС терминалите и банковите услуги вече показват стойностите в двете валути.

"Това, което влиза в сила от днес, е двойната визуализация, която вече е факт за устройствата. Хората не е необходимо да правят нищо – да променят карти или сметки. Промяната ще бъде направена на системно ниво", обясни пред NOVA Радослав Димитров, главен директор "Картов бизнес" в Борика.

Процесите ще останат невидими за крайния клиент до 00 часа на 1 януари, когато от банкоматите вече ще може да получим само евро. "Зареждането ще започне преди края на текущата година като устройствата, които имат по 4 касети – 2 от тях ще бъдат заредени с евро, но те няма да бъдат налични за ползване. От полунощ тези касети в евро се активират и стават разполагаеми за ползване, докато касетите с лева се деактивират и спират да се ползват", допълни Димитров.

Условията по кредитите няма да се променят, а превалутирането на всички сметки ще стане автоматично и безплатно.

"Очакваме, че ниските лихви, които в момента в Европа само ние и Малта сме с толкова ниски лихви по кредитите, ще останат такива и през следващата година. В никакъв случай не теглете кредити само защото смятате, че ще станат по-неизгодни, кредит се тегли само тогава, когато парите наистина ви трябват за нещо важно", предупреди кредитният консултант Тихомир Тошев.

Част от търговските банки удължиха и срока, в който можем да внасяме спестяванията си по сметка безплатно - до 31 октомври.


