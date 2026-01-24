ИЗПРАТИ НОВИНА
Край! Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:30
©
Чейндж бюрата нямат право да обменят левове за евро. Това става ясно от изменения в наредбата, която контролира работата им, публикувана в Държавен вестник миналата седмица. Според бранша забраната не е била обсъдена с тях, а за новите правила разбират едва след 13 януари, когато те са обнародвани.

От министерството на финансите уточняват, че промените се налагат заради това че от 1 януари официалната валута у нас вече е еврото. До края на януари – периодът, в който левът продължава да е в обращение, обменните бюра могат да заменят левове за всички видове валути, но не и за евро. С лев може да се купят американски долари или турски лири например. След 1 февруари и тези сделки вече няма да са възможни в чейндж бюрата. Те въобще няма да могат да приемат левове. 

Според финансовото ведомство Законът за въвеждане на еврото вменява задължения на банките и на пощите да обменят левовете по фиксирания курс, без такси 6 месеца, но в него не е регламентирано и обменните бюра да правят това.  Те ще могат да продължат да работят с валутите, които предлагат и еврото, но не и с лев, тъй като той вече няма да е разплащателно средство. За обменните бюра не важи и фиксираният курс на еврото към останалите валути, който се публикуват от БНБ. Тарифите на чейндж бюрата могат да се отклоняват с 5% от официалните фиксинги.


