|Костадин Костадинов: Това не е бюджет, а финансово престъпление
Той коментира проекта на бюджет за 2026 г.: "Наближаваме 9 млрд. лв. дефицит и не знаем какъв ще е до края на годината. Защото със счетоводни хватки се прехвърлят задължения за следващата година, за да покрие държавата изискванията на еврозоната. Фалшификатите бяха извършени със съдействието на ЕК".
Според него управляващите няма да признаят, че са управлявали зле, "реално ние дори не знам какво коментираме, защото реално бюджет няма, има общи приказки". Той посочи, че това е третият подобен бюджет, с раздути разходи:
"Сега плащания от 2035 година ще ги прехвърлят за 2026. Симеон Дянков от Фискалния съвет каза че, са давани указания на фирми, да фактурират за следващата година, за да излязат по-ниски разходите, но тяхното натрупване води до натрупване на вътрешен дълг. Това е чудовищно задлъжняване, говори се за още 21 млрд. дълг за 2026 г., а имаме 19 млрд., с растежа на външния дълг, расте и вътрешния и това е притеснително. Падежите наближават и откъде ще ги вземе тези пари правителството?" Костадинов смята, че единственото, което им остава на "Възраждане", тъй като ще направят предложения, но миналата година били изхвърлени в кошчето за боклук, е "да разказваме истината и да подготвяме за неизбежния момент, когато това правителство ще рухне":
"Ако ние управлявахме, щяхме да покажем истината за държавните финанси. И това не се направи, за да може България да бъде вкарана в еврозоната. Това членство за година и половина ни коства 40 млрд. дълг само преките плащани, със загубите може да се доближат до 60- 70 млрд."
Председателят на "Възраждане" каза, че за 2025 г. нашият реален дефицит е 8% и припомни предупреждението на Дянков, че "всичко над 3% е доказателство, че не изпълняваме условията за членство".
Той коментира също така, предложението на Франция, държавни дългове да се плащат от всички членове на еврозоната. И се усъмни, че България ще приложи правото си на вето при вземането на това решение.
Костадин Костадинов оцени промените в закона за Лукойл и 29-секундното заседание на Комисията по енергетика към НС, като "грандиозна кражба" и още в петък от "Възраждане" са потърсили контакт с Руската федерация:
"Това, което се случва, ще ни коства страшно много пари и не само от Руска страна, но и от транснационалната компания, която управлява активите на Лукойл. Ако България се управляваше от независими, а не от престъпна шайка, щяха да потърсят връзка с администрацията на САЩ, както Германия и Орбан направиха. Румъния вчера поиска същото. България не просто не поиска, а открадна активите на Лукойл".
