Костадин Костадинов: Основната цел на "Възраждане" ще бъде да накара възможно най-много хора да гласуват

Мога да кажа само едно - честито на българския народ, че успяхме заедно да покажем на управляващите престъпници, че не може да се гаврят с нас. Това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов минути след новината, че кабинетът "Желязков" подава оставка, предаде репортер на "Фокус".



"На предсрочните избори основната цел на "Възраждане" ще бъде да накара възможно най-много хора да гласуват, независимо дали е за нас. Ако нямаме висока избирателна активност на следващите избори, мутрите отново ще си купят гласовете и ще получим това, заради което протестираме.



"Не мога да кажа какви партии ще влязат в следващото управление, защото това ще кажат гражданите. Нашата цел е "Възраждане" да участва", добави той.