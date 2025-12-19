ЗАРЕЖДАНЕ...
|Костадин Костадинов: Категорично сме против хартиения вот!
Лидерът на "Възраждане" заяви, че очаква първият мандат от президента Румен Радев да бъде връчен първата или втората седмица на януари месец, а до края на месеца "въртележката с връчването на мандатите" ще приключи края на месеца. Костадинов прогнозира избори на 22 или 29 март другата година.
"Възраждане" внася ново искане до Конституционния съд във връзка с отхвърления на 3-ти декември референдум за запазване на българския лев, съобщи още Костадинов. От партията са внесли и допълнително предложение до парламента за отмяна на решението на правителството в оставка да предостави минимум 1,2 милиарда лева помощ за Украйна.
"Тази мярка представлява необоснован разход и подарък за чужда държава", коментира Костадинов.
