ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Костадин Костадинов: ГЕРБ са подчинени на ДПС - Ново начало
Автор: Цоня Събчева 20:57Коментари (0)34
© Фокус
Правителството съществува, за да прикрива организираната престъпна дейност на двете големи мафиотски групировки, които в момента преразпределят влиянието си. Ако ГЕРБ преди бяха "големият мафиотски брат“, сега очевидно минават в подчинена позиция спрямо ДПС – Ново начало. Това каза председателят на "Възраждане“ Костадин Костадинов в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

Той призова "Има такъв народ“ да излязат с ясна позиция след днешния Съвет за съвместно управление за това ще продължат ли да подкрепят кабинета с явното участие на Делян Пеевски в него.

"Възраждане“ няма да се регистрира на утрешното заседание на Народното събрание, заяви лидерът на партията. "За пореден път ще призова уж опозицията от ПП-ДБ, АПС, "Величие“ и МЕЧ да не се регистрира на кворума на управляващите“, добави Костадинов.

"Възраждане“ е подала сигнал в ЦИК и в "Информационно обслужване“ заради манипулирани преференции на изборните резултати на изборите в Пазарджик. Заведено е и дело в Административния съд.

"Благодарение на нашата реакция се стигна до това развитие. Това поставя въпроса кой въобще контролира изборния процес. Това е чудовищно престъпление, осветлено благодарение на "Възраждане“, заяви Костадин Костадинов


Още по темата: общо новини по темата: 25
21.10.2025 Политическо движение Социалдемократи напусна БСП–Обединена левица
21.10.2025 Румен Радев: Управляващите са в парализа
20.10.2025 Социолог: Няма гаранция
20.10.2025 Антрополог: Борисов е ключовият камък, хората на Слави са интересни
20.10.2025 Коалиционните партньори се събират на среща
19.10.2025 Радев за коалиционния съвет: Нека дойде понеделник! Нещата се менят с
часове!
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Бившият кмет на Руен за тройното убийство: Семейството беше пробл...
19:45 / 21.10.2025
Зам.-градският прокурор на София: Нападението над Иво Илиев е свъ...
18:35 / 21.10.2025
По пазарите си правят какво си искат – пършиво букетче срещу 27 л...
18:36 / 21.10.2025
Вътрешният министър определи тройното убийство в Бургас като "сем...
18:36 / 21.10.2025
Мирослав Рашков за пребития прокурор: С опасност за живота е
17:08 / 21.10.2025
Митов за убийството в търговския център: София е една от най-сигу...
17:08 / 21.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Виктор Калев!
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
12:26 / 20.10.2025
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
21:34 / 19.10.2025
Пловдивчанин: Апартаментът ми е 109 квадрата, плащах 350 лева, а с увеличението щеше да стигне 450
Пловдивчанин: Апартаментът ми е 109 квадрата, плащах 350 лева, а с увеличението щеше да стигне 450
10:24 / 19.10.2025
Свидетел на трагедията на АМ "Тракия": Докато момичето умираше, хората просто стояха
Свидетел на трагедията на АМ "Тракия": Докато момичето умираше, хората просто стояха
13:17 / 19.10.2025
Шефът на Хърватската национална банка: Приемането на еврото е добро решение. Ние спечелихме от него, България също ще спечели
Шефът на Хърватската национална банка: Приемането на еврото е добро решение. Ние спечелихме от него, България също ще спечели
17:51 / 19.10.2025
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
22:22 / 19.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тройно убийство и къща в пламъци в Бургаско
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: