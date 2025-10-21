Костадин Костадинов: ГЕРБ са подчинени на ДПС - Ново начало

© Фокус Правителството съществува, за да прикрива организираната престъпна дейност на двете големи мафиотски групировки, които в момента преразпределят влиянието си. Ако ГЕРБ преди бяха "големият мафиотски брат“, сега очевидно минават в подчинена позиция спрямо ДПС – Ново начало. Това каза председателят на "Възраждане“ Костадин Костадинов в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.



Той призова "Има такъв народ“ да излязат с ясна позиция след днешния Съвет за съвместно управление за това ще продължат ли да подкрепят кабинета с явното участие на Делян Пеевски в него.



"Възраждане“ няма да се регистрира на утрешното заседание на Народното събрание, заяви лидерът на партията. "За пореден път ще призова уж опозицията от ПП-ДБ, АПС, "Величие“ и МЕЧ да не се регистрира на кворума на управляващите“, добави Костадинов.



"Възраждане“ е подала сигнал в ЦИК и в "Информационно обслужване“ заради манипулирани преференции на изборните резултати на изборите в Пазарджик. Заведено е и дело в Административния съд.



"Благодарение на нашата реакция се стигна до това развитие. Това поставя въпроса кой въобще контролира изборния процес. Това е чудовищно престъпление, осветлено благодарение на "Възраждане“, заяви Костадин Костадинов