|Костадин Костадинов: ГЕРБ са подчинени на ДПС - Ново начало
Той призова "Има такъв народ“ да излязат с ясна позиция след днешния Съвет за съвместно управление за това ще продължат ли да подкрепят кабинета с явното участие на Делян Пеевски в него.
"Възраждане“ няма да се регистрира на утрешното заседание на Народното събрание, заяви лидерът на партията. "За пореден път ще призова уж опозицията от ПП-ДБ, АПС, "Величие“ и МЕЧ да не се регистрира на кворума на управляващите“, добави Костадинов.
"Възраждане“ е подала сигнал в ЦИК и в "Информационно обслужване“ заради манипулирани преференции на изборните резултати на изборите в Пазарджик. Заведено е и дело в Административния съд.
"Благодарение на нашата реакция се стигна до това развитие. Това поставя въпроса кой въобще контролира изборния процес. Това е чудовищно престъпление, осветлено благодарение на "Възраждане“, заяви Костадин Костадинов
