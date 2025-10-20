ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Коалиционните партньори се събират на среща
• Ще има ли нова формула на кабинета "Желязков"?
• Как ще се разпределят силите в него?
• Ще влезе ли официално нов партньор във властта?
• Ще сменят ли председателя на Народното събрание?
• Ще се осигури ли кворум след блокажа в работата на парламента?
В петък премиерът заяви, че отговорност за стабилно мнозинство трябва да се носи по равно от всички в управлението. Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов кабинетът няма как да продължи работа във формат на малцинство, което е подкрепено, без ясни ангажименти от "ДПС - Ново начало", предаде NOVA.
Според Делян Пеевски кабинетът ще оцелее. В петък обаче той не уточни кога преговорният екип на формацията ще се срещна с управляващите за разговори.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 20
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Свидетел: Помислихме, че е шега
07:59 / 20.10.2025
Заобикаляйте АМ "Тракия", ако пътувате между Пловдив и София
08:06 / 20.10.2025
Има задържан за нападението в мол в София, при което почина тийне...
07:57 / 20.10.2025
Моника Василева: За това сме виновни ние като родители
23:02 / 19.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-модерният подлез в Пловдив издържа 5 дни
21:31 / 18.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS