ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Кметът на Варна иска делото срещу него да бъде прекратено
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на обвиненията
Материалите са събрани в над 60 тома. Срещу него са повдигнати обвинения за три искания на подкуп и два опита за принуда, предаде БНТ.
Адвокат Ина Лулчева коментира, че всички доказателства и разпити на свидетели, които имат отношение към делото са били събрани през юли и август. Тя допълни, че разпитаните свидетели не твърдят, че варненския кмет е искал пари, а други обвиняеми по делото били правили това.
"Поради което си позволихме да напомним на разследващите един случай, приключил с осъдителна присъда от Върховния съд - срещу така наречения Живко Суджука - Живко Мартинов, ако си спомняте, който беше осъден за изнудване, тъй като е лъгал производител на суджук, че иска суджука за тогава мисля действащ министър-председател или народен представител, а всъщност го е искал за себе си. Никой не си е позволил да повдигне обвинение на този министър-председател тогава или народен представител за това, че той е искал суджук. Нашият случай е същия като със суджука", каза тя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 54
|предишна страница [ 1/9 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Нови отсечки измерват средната скорост
17:10 / 31.10.2025
На първо четене: Депутатите приеха проекта за спирането на износа...
16:04 / 31.10.2025
Двама мъже загинаха при тежки катастрофи в Смолянско за час
14:45 / 31.10.2025
Адвокат обясни защо законово 10,00 лв. ще бъдат 5,11 евро, а 5,99...
13:44 / 31.10.2025
Заведенията: Имаме много проблеми, но посрещането на Новогодишнат...
13:10 / 31.10.2025
Сиромахов: Най-старата мома отвлича най-стария ерген и го залоств...
12:25 / 31.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
21:07 / 29.10.2025
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
07:52 / 29.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS