ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Ключови свидетели разкриват част от заниманията на Калушев и неговите последователи
"Получихме разпитите на момче, което е заведено при Калушев от майка си през 2010 година. Тогава момчето е било на 14-15 години, днес е над 30 годишен мъж. Той разказва за периода, в който Калушев напуска България и заминава да живее в Мексико. Разпитът е от 10 февруари. Другите два разпита са от 11 февруари. Дата е много важна, защото това са разпитите на родителите на 15 годишното момче, чието безжизнено тяло е намерено в кемпера на Калушев край Околчица."
Според документите, момчето, което от 2010 до 2018 година е живяло заедно с Калушев, го е направило със съгласието на неговата майка и въпреки съпротивата на бащата. Калушев, момчето и още двама души във Франция купили 18 метрова ветроходна яхта, с която първо тръгнали към Нова Зеландия, но в Карибско море сменили курса и така са акостирали в Мексико. Там са купили имот с подводна пещера, в който живеели.
"Интересно в случай е, че според показанията, именно майката на момчето е финансирала скъпите покупки, както на яхта, така и на имот в Мексико. Момчето разказва още как постепенно е манипулирано да има интимни отношения с Калушев, също как след като е напуснало имението в Мексико и се е прибрало в България, е бил блокиран от всички участници в групата в социалните мрежи. Разказва и как в Мексико към групата се е присъединил и Николай Златков, който по това време също е бил непълнолетен. Свидетелство още, че известни лица от бизнеса и обществения живот са посещавали имота на Калушев в Мексико, от бизнес и обществения живот в България имам предвид."
Оказва се също, че същото момче през февруари 2022 година е подало сигнал в ГДБОП за сексуални контакти на Калушев с малолетни и непълнолетни, за който сигнал по-късно Калушев е научил.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кредитен консултант: Не очаквам поевтиняване на имотите, а около ...
20:05 / 13.02.2026
Средната брутна заплата в България надхвърли 2700 лв.
19:53 / 13.02.2026
Яни Янев: Слънчогледовото олио е единствената от хранителните сто...
19:17 / 13.02.2026
Първият човек, който вижда мъртвите в хижа "Петрохан": Имаше разп...
20:22 / 13.02.2026
Йотова: Най-вероятно ще издам указа за назначаване на служебния к...
18:56 / 13.02.2026
Тя е само на 19 години, а вече има над 200 медала от състезания п...
18:39 / 13.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS