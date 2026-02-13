ИЗПРАТИ НОВИНА
Ключови свидетели разкриват част от заниманията на Калушев и неговите последователи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:56
©
След като материалите по разследването по случая "Петрохан“ бяха изпратени в парламента, БНТ получи последните разпити на трима от ключовите свидетели. Те разкриват част от заниманията на Ивайло Калушев и неговите последователи.

"Получихме разпитите на момче, което е заведено при Калушев от майка си през 2010 година. Тогава момчето е било на 14-15 години, днес е над 30 годишен мъж. Той разказва за периода, в който Калушев напуска България и заминава да живее в Мексико. Разпитът е от 10 февруари. Другите два разпита са от 11 февруари. Дата е много важна, защото това са разпитите на родителите на 15 годишното момче, чието безжизнено тяло е намерено в кемпера на Калушев край Околчица."

Според документите, момчето, което от 2010 до 2018 година е живяло заедно с Калушев, го е направило със съгласието на неговата майка и въпреки съпротивата на бащата. Калушев, момчето и още двама души във Франция купили 18 метрова ветроходна яхта, с която първо тръгнали към Нова Зеландия, но в Карибско море сменили курса и така са акостирали в Мексико. Там са купили имот с подводна пещера, в който живеели.

"Интересно в случай е, че според показанията, именно майката на момчето е финансирала скъпите покупки, както на яхта, така и на имот в Мексико. Момчето разказва още как постепенно е манипулирано да има интимни отношения с Калушев, също как след като е напуснало имението в Мексико и се е прибрало в България, е бил блокиран от всички участници в групата в социалните мрежи. Разказва и как в Мексико към групата се е присъединил и Николай Златков, който по това време също е бил непълнолетен. Свидетелство още, че известни лица от бизнеса и обществения живот са посещавали имота на Калушев в Мексико, от бизнес и обществения живот в България имам предвид."

Оказва се също, че същото момче през февруари 2022 година е подало сигнал в ГДБОП за сексуални контакти на Калушев с малолетни и непълнолетни, за който сигнал по-късно Калушев е научил.


