Клиентка в магазин: Извадих евро да платя, жената погледна ужасено и каза "Няма да ги взема"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:39Коментари (5)13326
Отказ да се приемат евромонети, които не са с българска страна и да се вземе банкнота от 200 евро, са само част от сигналите. Жена в София прави опит да купи стек цигари с 200 евро от магазин на голяма верига, но управителката обяснила, че касиерката не разпознава банкнотата и не може да я приеме.

Тя отказа да застане пред нашата камера, но заяви, че продавачите все още не познават всички копюри, а и в конкретния случай не разполагали с достатъчно евро за ресто.

Добрина Алексиева, клиент: "Извадих евро да платя, жената погледна ужасено и каза няма да ги взема. И аз я питам: добре, защо, нали от Нова година вече сме в еврозоната, тя ми отговори - ами аз не ги познавам. - А колко евро бяха? - 200. Ние сме в центъра на София. Не знам какво ще стане по малките градове, села.", разказва тя пред БНТ.


Още по темата: общо новини по темата: 1642
04.01.2026 Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
04.01.2026 Пловдивска верига скочи на КЗП: Правят си пиар на наш гръб, не вдигаме цени без причина!
04.01.2026 НАП влезе в голяма търговска верига за бяла и черна техника
04.01.2026 Теория на конспирацията: Има скрити дяволски знаци в еврото
04.01.2026 Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
04.01.2026 Млада художничка превърна жълтите стотинки в красиво изкуство
Какво да стане? ЗА месец два ще се научат...какво скандално има тук? Сега на 8-ми като пуснат пенсиите САМО в евро, като си получите заплатите САМО в евро през ЯНУАРИ и всичко ще си дойде на място! Пак не виждам къде е скандала, че някой му отказали, заради непознаване на банкнотите....пасив е на собственика на магазина, загубил е хубава печалбичка, НИЩО повече. СОбстевникът да беше обърнал повече внимание и сега щеше да има повече пари....стига бе, в училищата има лепнати плакати с всички евро банкноти и стотинки и обяснения, а продавачка не знаела??!?!?! Еми такъв ни е бизнеса...
+3
 
 
Поредната търсеща сензация особа! Защо точно с банкнота от 200 евро иска да си купи цигари, няма ли банкова карта? Или по-дребна банкнота? Или нарочно прави проблем, че да се накефи? Аман от малоумни хора!
Статистика: