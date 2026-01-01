ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Клиенти на българска банка осъмнаха неприятно изненадани
Автор: Теодора Патронова 14:11Коментари (0)590
©
Двама клиенти на ОББ осъмнаха неприятно изненадани. За това алармират читатели на ФОКУС.

Видимо изумени, проверявайки своето интернет банкиране със сутрешното кафе, те установяват, че им липсват сериозни суми в евро - 220,29 и153,70 евро в личните сметки.

Единият от потърпевшите твърди, че в бизнес сметката му в същата банка всичко е наред.


Още по темата: общо новини по темата: 1587
01.01.2026 »
01.01.2026 »
01.01.2026 »
01.01.2026 »
01.01.2026 »
01.01.2026 »
предишна страница [ 1/265 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Ето колко ще взимат управителят и подуправителите на БНБ през 202...
13:43 / 01.01.2026
20 секунди след полунощ беше отчетено първото успешно теглене в е...
12:36 / 01.01.2026
Времето през следващите дни: Сняг, дъжд и поледици, нахлува студе...
11:30 / 01.01.2026
Измамници ни атакуват, използвайки името на Еконт
12:35 / 01.01.2026
Какви сметки за вода ще плащаме от януари?
10:18 / 01.01.2026
Как и на колко ще се пенсионираме през 2026 година?
10:08 / 01.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: