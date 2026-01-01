ЗАРЕЖДАНЕ...
|Клиенти на българска банка осъмнаха неприятно изненадани
Видимо изумени, проверявайки своето интернет банкиране със сутрешното кафе, те установяват, че им липсват сериозни суми в евро - 220,29 и153,70 евро в личните сметки.
Единият от потърпевшите твърди, че в бизнес сметката му в същата банка всичко е наред.
