Клиенти на Kaufland вече могат да използват количките за пазаруване и с евроцентове
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:01
©
Клиенти на Kaufland вече могат да използват количките за пазаруване и с евроцентове. В четири от магазините на веригата в София ("Банишора", "Витоша", "Крива река" и "Овча купел") новите механизми вече приемат монети от 1 лв., 0,50 евроцента, 1 евро, 2 евро. До края на януари ще има 15 филиала с изцяло обновени колички.

През първите два месеца на новата година се планира поетапно подмяна на монетниците във всички останали филиали в страната, което прави общо над 20 000 нови колички.

Докато бъде осъществена пълната подмяна, наличните колички ще приемат монети от 0.20 евроцента. За удобство на клиентите Kaufland ще предоставя и жетони, в случай че някой няма подходящи монети.

Веригата инвестира сериозен ресурс в подготовката за преминаване към еврото и организацията в магазините. Към момента разходите ѝ възлизат на над 10 млн. лв., като това включва от технически и логистични дейности, до организация във всички звена, като само вътрешните обучения за служителите надхвърлят 4000 часа.

Въпреки че са обявени за официални почивни дни, на 31 декември и 2 януари всички магазини на Kaufland в страната ще работят с празнично работно време и с пълна готовност за плавен преход към новата валута.

От втория ден на новата година магазините на Kaufland ще работят едновременно с лева и евро. Клиентите ще могат да плащат и в двете валути, но рестото ще бъде връщано единствено в евро. От 2 януари касите на самообслужване ще приемат само картови плащания, в това число включително и онлайн ваучери.

Кешовите плащания ще бъдат стартирани поетапно в точките на самообслужване. За удобство на клиентите ще бъдат подсигурени комуникационни материали, както и служители на място, които да оказват съдействие с информация и упътват потребителите за различните възможности в касовите зони.


