ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Киселото зеле с мръвка – задължителната гозба на трапезата тези дни
Елементарна рецепта, но за майките и бабите, не и за прохождащите в кулинарията. ФОКУС се притича на помощ с проста и лесна за изпълнение рецепта.
Необходими продукти:
– Голяма зелка – кисела
– Месце – около 1 кг. / за предпочитане свински гърди с кокал/
– Олио
– Подправки: ронена чубрица, червен пипер, черен пипер и...по-модерните – чили или къри
Забележка: Колкото повече видове меса има, по-добре. Може да съчетаете и свинското с пилешко, но по-мазничкото – пилешки пържоли от бут.
Начин на приготвяне: Измивате добре месото. Нарязвате го на едри парчета. Слагате го в дълбока тенджера с всички подправки, които предпочитате. Дори месцето да е мазно, капвате и няколко капки олио/зехтин. Затваряте тенджерата плътно и задушавате /разбърквате периодично/. Ако месото не е пуснало достатъчно сос, доливате топла вода, ама малко.
След около 20 минути, изваждате мръвките и в същата тенджера, със същата мазнинка, изсипвате предварително нарязаното на по-дебели ленти зеле.
Добавяте още малко мазнина, слагате и всички подправки, които харесвате, но в никакъв случай сол. Киселото зеле е достатъчно солено и дори преди да го нарежете е хубаво да го измиете бързо с топла вода.
Задушавате го поне 20 минути.
Загрявате предварително фурната. Изсипвате в тавата зелето и целия сос, който е пуснало. Добавяте мръвките. Доливате малко топла вода в тавата, не да покрие, но да има. Запечатвате тавата с алуминиево фолио и печете. Времето зависи от фурната, но средно – около час. После отстранявате фолиото и периодично бъркате до златист загар.
От мен да знаете, че сготвеното кисело зеле, става по-вкусно с времето. СГответе го 5 часа преди консумация, съветва ФОКУС.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 201
|предишна страница [ 1/34 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Патриарх Даниил на мирно посещение във Вселенската патриаршия
16:54 / 25.12.2025
Челен удар между две коли, има пострадали деца
17:21 / 25.12.2025
Разбиха канал за трафик на оръжия през България за РСМ
15:56 / 25.12.2025
Задръстване на проход "Предела", има лед по платното за движение
15:56 / 25.12.2025
Заради еврото: Полицаи ще патрулират около банки и пощи
13:42 / 25.12.2025
АПИ с най-актуална информация за пътищата в България
14:00 / 25.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
09:03 / 23.12.2025
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS