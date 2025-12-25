ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Киселото зеле с мръвка – задължителната гозба на трапезата тези дни
Автор: Десислава Томева 17:36Коментари (0)324
© Фокус
С въздишка на облекчение можем да кажем, че постите свършиха. Време е за блажните манджи, а класиката безспорно е киселото зеле с мръвка.

Елементарна рецепта, но за майките и бабите, не и за прохождащите в кулинарията. ФОКУС се притича на помощ с проста и лесна за изпълнение рецепта.

Необходими продукти:

– Голяма зелка – кисела

– Месце – около 1 кг. / за предпочитане свински гърди с кокал/

– Олио

– Подправки: ронена чубрица, червен пипер, черен пипер и...по-модерните – чили или къри

Забележка: Колкото повече видове меса има, по-добре. Може да съчетаете и свинското с пилешко, но по-мазничкото – пилешки пържоли от бут.

Начин на приготвяне: Измивате добре месото. Нарязвате го на едри парчета. Слагате го в дълбока тенджера с всички подправки, които предпочитате. Дори месцето да е мазно, капвате и няколко капки олио/зехтин. Затваряте тенджерата плътно и задушавате /разбърквате периодично/. Ако месото не е пуснало достатъчно сос, доливате топла вода, ама малко.

След около 20 минути, изваждате мръвките и в същата тенджера, със същата мазнинка, изсипвате предварително нарязаното на по-дебели ленти зеле. 

Добавяте още малко мазнина, слагате и всички подправки, които харесвате, но в никакъв случай сол. Киселото зеле е достатъчно солено и дори преди да го нарежете е хубаво да го измиете бързо с топла вода.

Задушавате го поне 20 минути. 

Загрявате предварително фурната. Изсипвате в тавата зелето и целия сос, който е пуснало. Добавяте мръвките. Доливате малко топла вода в тавата, не да покрие, но да има. Запечатвате тавата с алуминиево фолио и печете. Времето зависи от фурната, но средно – около час. После отстранявате фолиото и периодично бъркате до златист загар.

От мен да знаете, че сготвеното кисело зеле, става по-вкусно с времето. СГответе го 5 часа преди консумация, съветва ФОКУС.


Още по темата: общо новини по темата: 201
25.12.2025 Патриарх Даниил на мирно посещение във Вселенската патриаршия
25.12.2025 Кметът на община Марица с поздрав за Рождество Христово
25.12.2025 Как да се преборим със стреса и напрежението по празниците
25.12.2025 Няколко съвета, за да не се напиете на Коледа
25.12.2025 Коледната благотворителна кампания на БЧК в Пловдив събра 25 000 лв.
25.12.2025 И София се събуди под снежна покривка на Коледа
предишна страница [ 1/34 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Патриарх Даниил на мирно посещение във Вселенската патриаршия
16:54 / 25.12.2025
Челен удар между две коли, има пострадали деца
17:21 / 25.12.2025
Разбиха канал за трафик на оръжия през България за РСМ
15:56 / 25.12.2025
Задръстване на проход "Предела", има лед по платното за движение
15:56 / 25.12.2025
Заради еврото: Полицаи ще патрулират около банки и пощи
13:42 / 25.12.2025
АПИ с най-актуална информация за пътищата в България
14:00 / 25.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
10:12 / 23.12.2025
Администрацията преминава към задължително използване на квалифициран електронен подпис
Администрацията преминава към задължително използване на квалифициран електронен подпис
14:43 / 23.12.2025
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
09:03 / 23.12.2025
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
12:12 / 23.12.2025
Честито на Явор Дачков
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Българският лев вече не се приема в търговските обекти и обменни бюра в Одрин
Българският лев вече не се приема в търговските обекти и обменни бюра в Одрин
12:18 / 23.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: