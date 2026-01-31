ИЗПРАТИ НОВИНА
Кирил Петков опроверга Румен Радев
Автор: Марияна Стойчева 13:35
© Facebook
Гръцката газова връзка беше официално завършена със събитието между Кириакос Митсотакис и мен. Официално беше открита на 1 октомври 2022. Договорът с "Боташ" беше подписан през януари 2023. Това написа бившият министър-председател Кирил Петков в социалните мрежи. 

Припомняме ви, че вчера президентът (2017-2026 г.) Румен Радев в интервю за "Панорама" защити договора с турската енергийна компания "Боташ" като заяви: 

"Вие помните 2022 година, всъщност тогава договорът с Боташ гарантира топлината във всеки български дом". Той припомни ситуацията, при която редовното правителство е прекратило договора с "Газпром" за една нощ, по негови думи "оставяйки страната без доставки, в момент когато интерконекторът с Гърция не е бил готов и е липсвал азерски газ". 

Петков представи статистика от 2022 година във връзка с газовите събития.

"Успяхме да докажем, че можем без руски газ, без да има риск за българската индустрия и без да се навеждаме пред изнудвания отвън. Горд съм, че не се подадохме и премахнахме зависимост, която фалшиво плашеше българските граждани с години. А когато премахнеш заложен страх на цяла държава, тя става по-свободна", написа той и посочи: 

27 април 2022 - Путин едностранно спря доставките на руски газ въпреки валидния договор, защото не се съгласихме на тяхното изнудване да почнем да плащаме в рубли, които да ни се обменят по плаващ валутен курс на Газпромбанк. Изнудване с плаваща цена!

1 май 2022 - 4 дни след този факт беше изказването на Румен Радев с епитети по мен и Асен Василев. Нищо общо с никакви сглобки.

8 юли 2022 - Гръцката газова връзка беше официално завършена със събитието между Кириакос Митсотакис и мен. Официално беше открита на 1 октомври 2022. Договорът с Botas беше подписан през януари 2023.

Август 2022 - След първите две карга през 2022, които доставиха втечнен газ, бяхме договорили още 7 карга, които бяха отказани от новия служебен министър на енергетиката и офертата изтече на 19 август, 2022.


Още по темата:
02.10.2025 Илиян Василев: Договорът с "Боташ" потопи "Булгаргаз", само едно нещо го държи. Няма измъкване
30.09.2025 Желязков: Договорът с "Боташ" е проблем, струва ни 6 милиарда
10.08.2025 Калин Стоянов към Радев: Договорът с "Боташ" е най-големият грабеж за България след 1990 година
16.07.2025 Бивш енергиен министър: Не може да изядеш 3 риби на Босфора и да се върнеш с 13-годишен договор
11.07.2025 Президентът коментира скандала "Боташ" край Пловдив
10.07.2025 Росен Христов след 7 часа разпит: Винаги съм съдействал. Въпросът е защо договорът с "Боташ" не се използва пълноценно
