|Кирил Петков опроверга Румен Радев
Припомняме ви, че вчера президентът (2017-2026 г.) Румен Радев в интервю за "Панорама" защити договора с турската енергийна компания "Боташ" като заяви:
"Вие помните 2022 година, всъщност тогава договорът с Боташ гарантира топлината във всеки български дом". Той припомни ситуацията, при която редовното правителство е прекратило договора с "Газпром" за една нощ, по негови думи "оставяйки страната без доставки, в момент когато интерконекторът с Гърция не е бил готов и е липсвал азерски газ".
Петков представи статистика от 2022 година във връзка с газовите събития.
"Успяхме да докажем, че можем без руски газ, без да има риск за българската индустрия и без да се навеждаме пред изнудвания отвън. Горд съм, че не се подадохме и премахнахме зависимост, която фалшиво плашеше българските граждани с години. А когато премахнеш заложен страх на цяла държава, тя става по-свободна", написа той и посочи:
27 април 2022 - Путин едностранно спря доставките на руски газ въпреки валидния договор, защото не се съгласихме на тяхното изнудване да почнем да плащаме в рубли, които да ни се обменят по плаващ валутен курс на Газпромбанк. Изнудване с плаваща цена!
1 май 2022 - 4 дни след този факт беше изказването на Румен Радев с епитети по мен и Асен Василев. Нищо общо с никакви сглобки.
8 юли 2022 - Гръцката газова връзка беше официално завършена със събитието между Кириакос Митсотакис и мен. Официално беше открита на 1 октомври 2022. Договорът с Botas беше подписан през януари 2023.
Август 2022 - След първите две карга през 2022, които доставиха втечнен газ, бяхме договорили още 7 карга, които бяха отказани от новия служебен министър на енергетиката и офертата изтече на 19 август, 2022.
