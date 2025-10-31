ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кирил Домусчиев: Пълно замразяване на доходите и назначенията в обществения сектор
Публикуваме останалата част от поста му без редакторска намеса:
"България е вицешампион в ЕС по неефикасни държавни разходи – и въпреки това леви синдикалисти и политици готвят бюджет, който ще награди тази неефикасност с още повече пари. Като разходи за издръжка на администрация и публични услуги сме вече неизменно на върха в Европейския съюз и въпреки това качеството спада!
Общественият сектор вече е по-високоплатен от частния и очакваме скоро да прехвърли 600 000 души. Той изсмуква хора и капитали от производителния бизнес, вместо да създава среда за развитие на истинското производство и услуги с добавена стойност. Само че зад чиновниците стои "бездънният" държавен бюджет, а зад бизнесмена – опасност от фалит.
В бюджета на НОИ се предлага ударно увеличаване на осигуровките с 2%, въпреки обещанията в социалния диалог, че за тази мярка ще се мисли след години. Знаете ли какво ще постигнем? България ще надмине цената на труда в Румъния и ще наближи тази в Унгария и Латвия. Само че на инвеститорите вече им е болезнено ясно каква демографска криза има в България и как в някои региони дори да има хора, до тях няма път, пристанище или летище!
А в Румъния и Унгария ситуацията и с хората, и с инфраструктурата е много различна. Модерният бизнес и служител вече са много мобилни и като изключим някои олигополни структури, фокусирани върху местния пазар, няма някаква висша сила, която да принуди ИКТ бизнеса или роботизираното производство да остане в България.
Синдикалисти и леви политици ни сравняват с Италия, Швеция и Германия, но не са чели достатъчно история – капитализъм в Италия има от още от времената на Древен Рим, когато са се зародили първите банки – аргентарии и менсарии. Швеция и Германия са започнали работа с парни машини още в началото на 18-ти век и са започнали индустриалната революция едва десетилетие след Великобритания!
България може да е древна страна, но за хилядолетната си история може да събере не повече от 70 години истински капитализъм, който на два пъти е прекъсван от войни и комунистически режим. Дойната икономическа "крава" в Западна Европа е трупала капитали векове, докато у нас ще я убият още неродена.
Това налага пълно замразяване на доходите и назначенията в обществения сектор, докато ЕС не стъпи върху устойчива основа на икономически растеж и не бъде овладян бюджетния дефицит, генериращ инфлация. Държавните служители вече няма логика да не плащат осигуровки – това е бил бонус за тях, когато възнаграждението им е било доста по-ниско от заплатите в частния сектор, а вече е обратното.
Социалните плащания като пенсии, майчински и несправедливо ниски възнаграждения в отделни ниши в здравеопазването трябва да бъдат индексирани с инфлацията, като приходите могат да се намерят от подобрение на събираемостта и ревизия на остарели несправедливи ставки – например, в сектор недвижими имоти.
Продължават да се водят данъчни оценки по 1000 евро на квадрат за апартаменти в София, струващи от 2500 до 5000 евро. Изповядват се сделки на нереални цени, които ощетяват хазната с милиарди. Дупката не е само в София, но и навсякъде в провинцията. Реален пример от Хасково, където изповядват сделка с апартамент за 150 000 лева с данъчна оценка от 34 000 лева – разлика от близо 5 пъти!!!
Политици и синдикати трябва да се вразумят, че българската и европейска икономики в текущия им вид са не предизвикани, а заплашени да оцелеят. Просто вижте Президентът Тръмп какви сделки сключва на обиколката си в Азия и до какви степени е стигнало китайското индустриално производство – и си помислете дали не се задава дежавю от 2009 година, когато пак уж кризата щеше да ни подмине".
Графиката му можете да видите в галерия.
