Километрично задръстване на АМ "Тракия"

© Facebook Километрично задръстване от 18 км на АМ "Тракия" в посока Пловдив. Причината е ремонтът в този район на аутобана.



Шофьорите съветват да се минава през Вакарел, за да се спести 6-7 км задръстване.



По-рано от АПИ апелираха шофьорите, на които им предстои пътуване по АМ "Тракия" да предвидят повече време за пътуване и да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация на движението.



Шофирайте внимателно!